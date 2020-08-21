Hồng Ngọc khoe con trai 14 tuổi chững chạc và cao hơn cả mẹ, sao Việt cũng phải ngỡ ngàng

Ca sĩ Hồng Ngọc tự hào khoe con trai cả đã lên cấp 3. Ở tuổi 14, cậu bé Chấn Hưng sở hữu chiều cao vượt trội, ra dáng đàn ông trưởng thành.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc vừa chia sẻ về con trai lớn Chấn Hưng. Cô gửi đến quý tử đôi dòng tâm tư trong ngày đầu vào trường cấp 3.

Giọng ca "Mắt nai cha cha cha" chia sẻ: "Ngày đầu anh Hưng vào trường cấp 3! Cảm giác của con lúc này chắc vừa lo lắng, vừa thích thú, vừa bỡ ngỡ, vì trường mới, rồi bạn mới, thầy cô mới, nhiều thứ mới với con.

Mẹ biết con không phải là cậu bé ồn ào, con chững chạc, con nhẹ nhàng, hãy bước đi thật vững vàng trên đôi chân mình con nhé. Bố mẹ sẽ luôn bên con, ủng hộ con, hãy luôn nhớ bố mẹ sẽ là người bạn thân của con, lúc nào cũng bên cạnh con, chia sẻ cùng con, nhé con".

Con trai Hồng Ngọc cao lớn vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh: FB

Cậu bé được đưa đón bằng siêu xe trong ngày đầu đi học - Ảnh: FB

Sau nhiều năm chung sống, Hồng Ngọc và ông xã doanh nhân có 3 người con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

Trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, con trai Hồng Ngọc ra dáng đàn ông trưởng thành. Cậu bé chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi 14 của mình.

Dưới bài viết, ca sĩ Hồng Ngọc nhận về "cơn mưa" lời khen của mọi người vì nuôi dạy con quá khéo. Ca sĩ Thanh Thảo ngỡ ngàng: "Trời ơi! Nhanh thiệt! Đàn ông quá rồi nè!". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bất ngờ không kém: "Nhanh kinh khủng! Omg chàng trai năm ấy". Ca sĩ Quang Dũng khen nức nở: "Bây giờ ảnh chững chạc, như người lớn ha! Chúc con luôn vững vàng và thăng tiến".

Ở tuổi 11, con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh trổ mã cao lớn bất ngờ, điển trai như soái ca Hàn Quốc Bé Cà Phê - con trai Thanh Thúy và Đức Thịnh được khen hết lời bởi diện mạo cao lớn phổng phao. Từ khi lên chức anh, cậu bé ngày càng chững chạc.

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