Vợ Cường Đô la khoe cận mặt con gái mới chào đời, cưng xỉu với mái tóc đen dày, xỏ cả khuyên tai

Hậu trường 21/08/2020 15:01

Khoảnh khắc Cường Đô la ôm con gái đang nằm ngủ trong lòng khiến cộng đồng mạng "tan chảy". Đây là lần đầu cặp đôi khoe cận diện mạo con gái đến vậy.

Sau 1 năm kết hôn, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang vừa đón con chung đầu tiên chào đời. Trong niềm hạnh phúc vô bờ, cặp đôi liên tục công khai khoảnh khắc đáng yêu của bé cưng lên mạng xã hội.

Tuy rất chăm đăng ảnh "công chúa nhỏ" nhưng vợ chồng chàng doanh nhân họ Nguyễn vẫn quyết giấu kín gương mặt con gái Suchin. Trong hình ảnh mới cập nhật, bà xã Cường Đô la "đốn tim" dân mạng khi công khai bức ảnh thiên thần nhỏ ngủ trên ngực ba. Khoảnh khắc ngọt ngào, thể hiện tình phụ tử gắn kết gây xúc động mạnh.

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Khoảnh khắc ngọt ngào vừa được vợ Cường Đô la đăng tải. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào mái tóc đen dày của bé Suchin - Ảnh: FB
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Cường Đô la quả là ông bố mê con khi rất chăm đăng ảnh bé cưng lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang viết: "Cô bé của mẹ chỉ cần măm măm no là có thể ngủ gục trên mọi mặt trận... và trong mọi hoàn cảnh". Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời ái nữ nhà Cường Đô la được lộ diện cận mặt đến vậy. Dù chỉ lộ một phần gương mặt nhưng mọi người vẫn dành lời khen cho cô bé. Mới hơn 10 ngày tuổi nhưng trộm vía bé Suchin rất bụ bẫm và khỏe khoắn. Cô bé có mái tóc đen dày, còn được ba mẹ xỏ khuyên tai.

Dưới hình ảnh, rất nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của vợ chồng "đại gia phố núi" và chúc bé Suchin mau ăn chóng lớn.

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Subeo háo hức khi được lên chức anh - Ảnh: FB
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Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Cường Đô la sau 1 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Ngày 9/8 vừa qua, Đàm Thu Trang hạ sinh con gái cho ông xã Nguyễn Quốc Cường. "Tiểu công chúa" chào đời giúp tổ ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn.

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