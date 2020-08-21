Bảo mẫu thay Mai Phương hoàn thành lời hứa với con gái, ảnh mới nhất của bé Lavie được hé lộ gây bất ngờ

Mừng bé Lavie tròn 7 tuổi, bảo mẫu đã âm thầm tổ chức sinh nhật và thay mặt cố diễn viên Mai Phương dành tặng con gái món quà ý nghĩa.

Cuộc sống của bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Sau khi mẹ mất, cô bé đã bắt đầu cuộc sống mới bình yên bên ông bà và người thân. Mới đây, nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của Lavie, cô Mi bảo mẫu đã tổ chức tiệc bất ngờ và dành tặng bé món quà đặc biệt. Đây cũng chính là phần quà ý nghĩa mà cố diễn viên Mai Phương hứa với con gái khi lên 7.

Bé Lavie háo hức nhận được món quà đặc biệt là một chú vẹt biết nói - Ảnh: Internet Dù không có ba mẹ bên cạnh nhưng cô bé được mọi người yêu thương, chăm sóc - Ảnh: Internet Cô Mi xúc động viết: "Bé con của cô thấm thoát con đã lên 7, cô viết cho con vài dòng để gửi gắm đến con một năm trôi qua thật nhiều sự thay đổi và biến cố. Nhưng cô tin rằng, trong mỗi bước đi của con bây giờ đâu đó mẹ con sẽ dõi theo con và cô đâu đó. Mẹ đã nhìn thấy những điều mà 2 cô đã và đang làm cho con. Cô mong rằng ở tuổi lên 7 con thật bình an, luôn vui vẻ, chăm ngoan và học thật giỏi để đáp đền lại tất cả công ơn mà mọi người đã giúp đỡ và yêu thương con. Cô mong mỏi và cố gắng dạy dỗ để con trở thành người tử tế có lòng tốt vì cô tin sự tử tế sẽ bao bọc con suốt cuộc đời này con nhé. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được sự bình yên. Cô trân trọng từ khoảnh khắc ở cạnh yêu thương và chăm sóc con chỉ mong con được sống đúng với tuổi thơ của mình".

Lâu không xuất hiện, cô bé ngày càng xinh xắn và cao lớn - Ảnh: Internet Lavie nhảy múa vui vẻ trong tiệc sinh nhật 7 tuổi - Ảnh: Internet Bảo mẫu gây xúc động khi thay Mai Phương thực hiện lời hứa với con gái: "Mẹ và 2 cô có hứa cho con chăm 1 chú chó ở tuổi lên 7, giờ thì cô thay Mẹ để thực hiện điều đó cho con. Nhưng con ơi, ở thời điểm hiện tại dịch bệnh nên cô rất sợ nuôi chó sẽ không an toàn cho con nên cô chủ động đổi lại thú cưng là vẹt. Chúng ta sẽ chăm sóc 1 chú vẹt lovebird nhé và con cũng đã rất vui vẻ đồng ý, con đặt tên cho chú vẹt là Aquafina (gọi tắt là Na) đặt tên đọc là thấy có sự liên kết rồi con hen. Cô mừng vì càng lớn con càng sâu sắc và rất hiểu chuyện. Bé con hãy yên tâm rằng cô luôn ở đây yêu thương con trước sau như một con nhé. Cảm ơn ba Phùng Ngọc Huy và ông bà nội đã dành điều tốt đẹp cho con. Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương và quan tâm đến con". Cô Mi bảo mẫu trong tiệc sinh nhật 7 tuổi của bé Lavie - Ảnh: Internet Sau khi Mai Phương qua đời, hình ảnh và cuộc sống của bé Lavie được giấu kín. Bởi, hai cô bảo mẫu và người thân muốn cô bé có cuộc sống bình yên, tránh bị chú ý quá nhiều. Tuy nhiên, đây là dịp đặc biệt nên mọi người quyết định tặng bé món quà này và công khai những khoảnh khắc đáng nhớ của Lavie.

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