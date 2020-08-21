Ở tuổi 11, con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh trổ mã cao lớn bất ngờ, điển trai như soái ca Hàn Quốc

Bé Cà Phê - con trai Thanh Thúy và Đức Thịnh được khen hết lời bởi diện mạo cao lớn phổng phao. Từ khi lên chức anh, cậu bé ngày càng chững chạc.

Tối 20/8, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp cho con trai đầu lòng tại nhà riêng. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh mừng con trai Cà Phê tròn 11 tuổi kèm lời nhắn đầy yêu thương.

Thanh Thúy xúc động viết: "Cà Phê của mẹ đã lớn! Từ những ngày còn trong bụng mẹ, mẹ và ba đã và đang cùng con bước từng bước đi. Con là món quà quý giá nhất đầu tiên của ba mẹ, Cà Phê bây giờ đã dần trở thành một chàng trai thông minh, sâu sắc và một chút trưởng thành ngoài sự mong đợi của mẹ rồi".

Thanh Thúy khoe bộ ảnh kỷ niệm mừng con trai cưng tròn 11 tuổi - Ảnh: FB

Nữ diễn viên kể về con trai: 'Mẹ rất tự hào khi con tự tin kể mẹ nghe về ước mơ của con, về những thành tích con đạt được' - Ảnh: FB

Nữ diễn viên nhắn nhủ con trai: "Thêm một tuổi mới, chúc con sẽ sẵn sàng thực hiện ước mơ của mình. Luôn là anh hai Cà Phê độc nhất, đáng yêu và là con ngoan của ba mẹ nhé".

Càng lớn, Cà Phê được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ - Ảnh: FB

Cậu nhóc lịch lãm, điển trai như soái ca Hàn Quốc trong loạt ảnh này - Ảnh: FB

Lâu không được bố mẹ cho lên sóng, con trai Thanh Thúy gây bất ngờ bởi diện mạo cao lớn, ra dáng thanh niên chững chạc. Diện set đồ vest lịch lãm, cậu bé dạn dĩ tạo dáng trước ống kính. Từ ngày lên chức anh, Cà Phê thay đổi nhiều, trở thành chàng trai thông minh sâu sắc và biết quan tâm, chăm sóc em Tết.

Vợ Cường Đô la khoe cận mặt con gái mới chào đời, cưng xỉu với mái tóc đen dày, xỏ cả khuyên tai Khoảnh khắc Cường Đô la ôm con gái đang nằm ngủ trong lòng khiến cộng đồng mạng "tan chảy". Đây là lần đầu cặp đôi khoe cận diện mạo con gái đến vậy.

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