Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon

Hậu trường 25/05/2019 10:52

Hình ảnh mới đây được Trà Ngọc Hằng đăng tải lên trang cá nhân khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ vì quá táo bạo.

Bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, ca sĩ nhưng sự nghiệp của Trà Ngọc Hằng không mấy nổi bật. Thay vào đó, cô được khán giả chú ý vì liên tục vướng vào những scandal tình cảm và khoe thân đầy táo bạo.

Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon - Ảnh 1
Trà Ngọc Hằng là một trong những người mẫu sở hữu vẻ đẹp vô cùng gợi cảm với những màn khoe body đầy táo bạo – Ảnh: Internet
Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon - Ảnh 2
Nhiều người quen gọi cô với cái tên ‘Yêu nữ hàng hiệu’ vì người đẹp thường xuyên dự sự kiện với cả cây hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet

Nổi tiếng với hình ảnh sexy, mới đây Trà Ngọc Hằng lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe dáng “phơi” vòng 3 ngoại cỡ ngay trên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải bức ảnh chụp khoảnh khắc hờ hững xiêm y đầy gợi cảm lên Instagram kèm dòng trạng thái: “Ngủ ngon nhé tình yêu”.

Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon - Ảnh 3
Bài đăng của 'Yêu nữ hàng hiệu' trên Instagram - Ảnh: Internet

Màn khoe dáng táo bạo này của Trà Ngọc Hằng làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh người bạn thân của cô – “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Cách đây không lâu, bộ cánh “có như không” của Ngọc Trinh trên thảm đỏ Cannes đã nhận về hàng loạt chỉ trích của công chúng.

Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon - Ảnh 4
Hình ảnh của cô khiến nhiều người nhớ đến 'sự cố' trang phục của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon - Ảnh 5
Cặp bạn thân luôn hướng đến phong cách sexy của Vbiz - Ảnh: Internet

Một số ý kiến cho rằng, Trà Ngọc Hằng đang học theo cô bạn thân của mình để thu hút sự chú ý của dư luận. Được biết, tình bạn của cả hai đã kéo dài hơn 10 năm và phong cách mà 2 nàng mẫu hướng tới đều vô cùng gợi cảm.

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