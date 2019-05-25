Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon

Hình ảnh mới đây được Trà Ngọc Hằng đăng tải lên trang cá nhân khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ vì quá táo bạo.
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Bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, ca sĩ nhưng sự nghiệp của Trà Ngọc Hằng không mấy nổi bật. Thay vào đó, cô được khán giả chú ý vì liên tục vướng vào những scandal tình cảm và khoe thân đầy táo bạo.
Nổi tiếng với hình ảnh sexy, mới đây Trà Ngọc Hằng lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe dáng “phơi” vòng 3 ngoại cỡ ngay trên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải bức ảnh chụp khoảnh khắc hờ hững xiêm y đầy gợi cảm lên Instagram kèm dòng trạng thái: “Ngủ ngon nhé tình yêu”.
Màn khoe dáng táo bạo này của Trà Ngọc Hằng làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh người bạn thân của cô – “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Cách đây không lâu, bộ cánh “có như không” của Ngọc Trinh trên thảm đỏ Cannes đã nhận về hàng loạt chỉ trích của công chúng.
Một số ý kiến cho rằng, Trà Ngọc Hằng đang học theo cô bạn thân của mình để thu hút sự chú ý của dư luận. Được biết, tình bạn của cả hai đã kéo dài hơn 10 năm và phong cách mà 2 nàng mẫu hướng tới đều vô cùng gợi cảm.