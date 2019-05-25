Học Ngọc Trinh, ‘Yêu nữ hàng hiệu’ Trà Ngọc Hằng cởi quần khoe mông chúc fan ngủ ngon

Bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, ca sĩ nhưng sự nghiệp của Trà Ngọc Hằng không mấy nổi bật. Thay vào đó, cô được khán giả chú ý vì liên tục vướng vào những scandal tình cảm và khoe thân đầy táo bạo.

Trà Ngọc Hằng là một trong những người mẫu sở hữu vẻ đẹp vô cùng gợi cảm với những màn khoe body đầy táo bạo – Ảnh: Internet

Nhiều người quen gọi cô với cái tên ‘Yêu nữ hàng hiệu’ vì người đẹp thường xuyên dự sự kiện với cả cây hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet

Nổi tiếng với hình ảnh sexy, mới đây Trà Ngọc Hằng lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe dáng “phơi” vòng 3 ngoại cỡ ngay trên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải bức ảnh chụp khoảnh khắc hờ hững xiêm y đầy gợi cảm lên Instagram kèm dòng trạng thái: “Ngủ ngon nhé tình yêu”.