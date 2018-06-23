Hoang mang vì Mỹ Tâm căng thẳng tột độ khi trả lời phỏng vấn, tiết lộ áp lực gây ốm tong teo

Mới đây, nữ ca sĩ đã có buổi trả lời báo chí để chia sẻ về vấn đề này. Nói về nguyên nhân xuống cân, Mỹ Tâm khẳng định bản thân thích được ốm nên không bận tâm lắm đến bức ảnh bị lan truyền. Tuy nhiên, người đẹp cũng ẩn ý tiết lộ lý do xuống cân là do gặp nhiều áp lực về bản quyền. Tuy không nói rõ nguồn cơn sự việc nhưng có thể thấy giọng ca Ước gì vô cùng căng thẳng khi trả lời phỏng vấn. Cô liên tục đưa ra những luận điểm khó hiểu để bày tỏ sự búc xức.

Mỹ Tâm căng thẳng khi nói về vấn đề bản quyền - Ảnh: Internet

Nhiều người đoán rằng, có lẽ Mỹ Tâm đang bị ai đó xâm phạm đến bản quyền ca khúc nhưng đang chờ một lời xin lỗi thích đáng trước khi làm sáng tỏ sự việc. Mỹ Tâm cũng khẳng định, cô sẽ làm đến cùng sai phạm này nhưng đây là chưa phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng.

"Chị xuống cân là chị đang có chuyện buồn, đó là vấn đề bản quyền. Họ không hiểu được cái sự văn minh của những người đang sống, của những người đại diện cho người trẻ bây giờ. Tâm nghĩ rằng sẽ rất tệ. Tất cả mọi chuyện Tâm phải là người giải quyết. Tâm không muốn tất cả các ca sĩ trẻ bây giờ yêu mến mình phải dính vào chuyện này. Bởi vì chuyện xảy ra với Tâm thì Tâm sẽ tự giải quyết", Mỹ Tâm nói.