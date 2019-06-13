Hoài Linh xúc động kể về bà nội, tiết lộ di vật vô giá anh luôn mang theo gần 30 năm

Dòng tâm sự của danh hài Hoài Linh viết cho bà nội sau 27 năm ngày mất khiến nhiều người cảm động.

Ít giờ trước, danh hài Hoài Linh bất ngờ đăng tải dòng tâm sự dài về bà nội. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ còn chia sẻ về món kỷ vật vô cùng quý giá mà anh luôn trân trọng và mang theo bên mình gần 30 năm. Món kỷ vật được danh hài Hoài Linh luôn mang theo bên mình và xem như báu vật - Ảnh: FBNV Danh hài Hoài Linh viết: "Bà nội của con ơi! Thế là 27 năm rồi, kể từ ngày Nội lìa xa cõi tạm này mà về với Chúa. Hôm nay giỗ Nội, tự nhiên con thấy lòng mình cảm giác khó tả, nó lạ lắm Nội ơi. Từ khi con chào đời, đến khi Nội mất. Suốt 24 năm Nội chăm sóc, lo lắng cho con và các anh, chị, em lo lắng cho từng gia đình con cháu của Nội và lo lắng luôn cho cả những người quen hoặc không quen".

27 năm ngày bà nội lìa xa cõi đời, nghệ sĩ Hoài Linh nhắc lại những kỷ niệm lúc bà còn sống - Ảnh: FBNV Tiếp đó, nam danh hài kể cho người bà thân yêu của mình về cuộc sống của anh cùng các con cháu hiện tại: "Người phụ nữ trên cả tuyệt vời của con ơi, Nội vẫn theo dõi thằng 'Linh anh' cháu của Nội chứ? Nó bây giờ trên 50 tuổi rồi đây Nội, cái tuổi mà muốn được cận kề và được nằm trong vòng tay của Ông, Bà, Cha, Mẹ bắt đầu đếm từng ngày. Con trai Út cưng của Nội đang ở tuổi 83, con dâu út Nội thương nhất cũng 81 tuổi rồi đó Nội. Bạn bè con tụi nó gặp con là nhắc đến Nội, những người hàng xóm những nơi gia đình mình từng ở cũng nhắc Nội hoài. Con luôn hãnh diện về Nội, cuộc sống con và gia đình mình được thế này là do Nội cho, hơn cả của cải quý giá đó là phúc báu của Nội đã lặng lẽ làm khi còn trên thế gian này. Chúng con có học suốt đời, cũng không học hết được những đức tính tốt đẹp nhất của Nội.

Nội ơi, thằng 'Linh anh' của Nội bây giờ tóc bạc rồi đó Nội, bạc như tóc Nội lúc con 8-9 tuổi, con xức dầu dừa lên tóc Nội vậy đó. Không biết Nội còn nhận ra tóc của thằng 'Linh anh' khi sờ lên đầu và nhận biết tên từng đứa cháu của Nội không nữa?".

Hình ảnh hiếm hoi 6 anh chị em nhà danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet Cuối bài viết, nghệ sĩ Hoài Linh gửi lời xin lỗi đến người bà đáng kính đã mất: "Con có lỗi với Nội nhiều lắm, nhiều hơn những gì tốt đẹp nhất Nội đã dành cho con trong cuộc đời này. Con hư quá phải không Nội? Con xin lỗi Nội, xin lỗi Nội. Con nhớ Nội... Cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Nội, các gia đình con cháu Nội sẽ luôn được sự quan phòng của Ngài. Kỷ vật vô giá này sẽ là vật bất ly thân của con Nội ơi". Dưới bài viết, cư dân mạng vô cùng xúc động với tình cảm sâu nặng mà nam danh hài dành cho bà. Chị gái và em trai nam danh hài để lại bình luận cảm động - Ảnh: FBNV Ngay sau dòng tâm sự nghẹn ngào của em trai, chị gái Hoài Linh xúc động: "Thương em của chị nhiều. Khuya rồi em nhắn tin, chị hai ơi em nhớ Nội... làm chị cũng bùi ngùi không ngủ được nước mắt cứ chảy. Thấy em mình nhắn tin cảm giác như em còn rất nhỏ. Ôi nghe thương thương em làm sao". Ca sĩ Dương Triệu Vũ nhắn nhủ: "Cảm ơn anh đã kể những câu chuyện về bà nội, những chuyện em còn quá nhỏ để biết để nhớ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-xuc-dong-ke-ve-ba-noi-tiet-lo-di-vat-vo-gia-anh-luon-mang-theo-gan-30-nam-327934.html