Hoài Linh xúc động kể về bà nội, tiết lộ di vật vô giá anh luôn mang theo gần 30 năm

Hậu trường 13/06/2019 13:47

Dòng tâm sự của danh hài Hoài Linh viết cho bà nội sau 27 năm ngày mất khiến nhiều người cảm động.

Ít giờ trước, danh hài Hoài Linh bất ngờ đăng tải dòng tâm sự dài về bà nội. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ còn chia sẻ về món kỷ vật vô cùng quý giá mà anh luôn trân trọng và mang theo bên mình gần 30 năm.

Hoài Linh xúc động kể về bà nội, tiết lộ di vật vô giá anh luôn mang theo gần 30 năm - Ảnh 1
Món kỷ vật được danh hài Hoài Linh luôn mang theo bên mình và xem như báu vật - Ảnh: FBNV

Danh hài Hoài Linh viết: "Bà nội của con ơi! Thế là 27 năm rồi, kể từ ngày Nội lìa xa cõi tạm này mà về với Chúa. Hôm nay giỗ Nội, tự nhiên con thấy lòng mình cảm giác khó tả, nó lạ lắm Nội ơi. Từ khi con chào đời, đến khi Nội mất. Suốt 24 năm Nội chăm sóc, lo lắng cho con và các anh, chị, em lo lắng cho từng gia đình con cháu của Nội và lo lắng luôn cho cả những người quen hoặc không quen".

Hoài Linh xúc động kể về bà nội, tiết lộ di vật vô giá anh luôn mang theo gần 30 năm - Ảnh 2
27 năm ngày bà nội lìa xa cõi đời, nghệ sĩ Hoài Linh nhắc lại những kỷ niệm lúc bà còn sống - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, nam danh hài kể cho người bà thân yêu của mình về cuộc sống của anh cùng các con cháu hiện tại: "Người phụ nữ trên cả tuyệt vời của con ơi, Nội vẫn theo dõi thằng 'Linh anh' cháu của Nội chứ? Nó bây giờ trên 50 tuổi rồi đây Nội, cái tuổi mà muốn được cận kề và được nằm trong vòng tay của Ông, Bà, Cha, Mẹ bắt đầu đếm từng ngày. Con trai Út cưng của Nội đang ở tuổi 83, con dâu út Nội thương nhất cũng 81 tuổi rồi đó Nội.

Bạn bè con tụi nó gặp con là nhắc đến Nội, những người hàng xóm những nơi gia đình mình từng ở cũng nhắc Nội hoài. Con luôn hãnh diện về Nội, cuộc sống con và gia đình mình được thế này là do Nội cho, hơn cả của cải quý giá đó là phúc báu của Nội đã lặng lẽ làm khi còn trên thế gian này. Chúng con có học suốt đời, cũng không học hết được những đức tính tốt đẹp nhất của Nội.

Nội ơi, thằng 'Linh anh' của Nội bây giờ tóc bạc rồi đó Nội, bạc như tóc Nội lúc con 8-9 tuổi, con xức dầu dừa lên tóc Nội vậy đó. Không biết Nội còn nhận ra tóc của thằng 'Linh anh' khi sờ lên đầu và nhận biết tên từng đứa cháu của Nội không nữa?".

Hoài Linh xúc động kể về bà nội, tiết lộ di vật vô giá anh luôn mang theo gần 30 năm - Ảnh 3
Hình ảnh hiếm hoi 6 anh chị em nhà danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, nghệ sĩ Hoài Linh gửi lời xin lỗi đến người bà đáng kính đã mất: "Con có lỗi với Nội nhiều lắm, nhiều hơn những gì tốt đẹp nhất Nội đã dành cho con trong cuộc đời này. Con hư quá phải không Nội? Con xin lỗi Nội, xin lỗi Nội.

Con nhớ Nội... Cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Nội, các gia đình con cháu Nội sẽ luôn được sự quan phòng của Ngài. Kỷ vật vô giá này sẽ là vật bất ly thân của con Nội ơi".

Dưới bài viết, cư dân mạng vô cùng xúc động với tình cảm sâu nặng mà nam danh hài dành cho bà.

Hoài Linh xúc động kể về bà nội, tiết lộ di vật vô giá anh luôn mang theo gần 30 năm - Ảnh 4
Chị gái và em trai nam danh hài để lại bình luận cảm động - Ảnh: FBNV

Ngay sau dòng tâm sự nghẹn ngào của em trai, chị gái Hoài Linh xúc động: "Thương em của chị nhiều. Khuya rồi em nhắn tin, chị hai ơi em nhớ Nội... làm chị cũng bùi ngùi không ngủ được nước mắt cứ chảy. Thấy em mình nhắn tin cảm giác như em còn rất nhỏ. Ôi nghe thương thương em làm sao".

Ca sĩ Dương Triệu Vũ nhắn nhủ: "Cảm ơn anh đã kể những câu chuyện về bà nội, những chuyện em còn quá nhỏ để biết để nhớ".

Từ khóa:   danh hài Hoài Linh Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026