Hoài Linh than mệt mỏi vì mất ngủ, con trai lập tức vào động viên gây xúc động

Lo lắng cho sức khỏe của ba, Võ Lê Thành Vinh lên tiếng động viên và hứa sẽ về nhà thường xuyên hơn.

Là người nổi tiếng nhưng Hoài Linh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam danh hài rất ít khi chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội. Chính vì điều này mà mọi động thái dù là nhỏ nhất của nam nghệ sĩ luôn được người hâm mộ theo dõi sát sao. Mới đây, Hoài Linh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về chuyện bị mất ngủ khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của anh.

Hoài Linh than vãn: "Cuộc đời con buồn nhiều rồi, con đã chấp nhận hết những chuyện buồn ấy. Bây giờ con xin thêm 1 cái buồn nữa là 'buồn ngủ' tại sao khó với con như vậy. Huhu". Hoài Linh được mọi người yêu mến bởi sự gần gũi và cách sống giản dị của mình - Ảnh: Internet Trước đó, nam nghệ sĩ từng tâm sự, vì đặc thù công việc phải thường xuyên di chuyển bằng máy bay giữa các nước khiến anh bị hội chứng khó ngủ.

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp đã để lại bình luận động viên danh hài. Con trai ruột của anh - Võ Lê Thành Vinh cũng vào an ủi, mong ba giữ gìn sức khỏe. Thành Vinh hứa về nhà nhiều hơn để Hoài Linh bớt lo lắng: "Chắc tại không có con về nhà thường xuyên hay răng. Để con về thường xuyên hơn để bố an tâm đi ngủ sớm hỷ. Rứa hỷ". Thành Vinh vào động viên và hứa sẽ về nhà thường xuyên để ba bớt lo lắng - Ảnh: FBNV Hiện Thành Vinh đang là kỹ sư của một hãng hàng không Mỹ - Ảnh: FBNV Trước đây, Hoài Linh giấu kín danh tính con trai ruột trong một thời gian dài - Ảnh: FBNV Đầu năm 2019, Thành Vinh có chuyến về Việt Nam ngắn ngày và cùng ba đi thăm mộ họ tộc - Ảnh: FBNV Võ Lê Thành Vinh là con trai ruột của danh hài Hoài Linh. Anh sinh năm 1990, hiện đang làm kỹ sư tại Mỹ. Từng giấu kín danh tính của con trai trong một thời gian dài, mãi đến năm 2017, Hoài Linh mới chính thức công khai.

Lộ hình ảnh đầu tiên về ngôi đền mới xây hoành tráng trong nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh Diễn viên hài Thúy Nga tiết lộ, vì bận xây dựng công trình mới trong khuôn viên nhà thờ Tổ nên Hoài Linh ít xuất hiện trong thời gian qua.

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