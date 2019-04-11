Lộ hình ảnh đầu tiên về ngôi đền mới xây hoành tráng trong nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh

Diễn viên hài Thúy Nga tiết lộ, vì bận xây dựng công trình mới trong khuôn viên nhà thờ Tổ nên Hoài Linh ít xuất hiện trong thời gian qua.
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Vài giờ trước, danh hài Thúy Nga vừa chia sẻ loạt ảnh đến thăm nghệ sĩ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ 100 tỷ của anh. Bà mẹ đơn thân còn tiết lộ lý do đàn anh ít xuất hiện trên sóng truyền hình và sự kiện thời gian qua. Theo đó, Hoài Linh tạm gác công việc để xây dựng đền thờ vô cùng hoành tráng, bề thế trong khuôn viên nhà thờ Tổ.
Thúy Nga cho biết: "Trưa ghé qua đền mới vừa xây xong của anh Hoài Linh. Đền vừa xây xong rất là tuyệt đẹp, hoành tráng mà không có được chụp hình bên trong nên em chỉ chụp được có bấy nhiêu đây thôi!
Lâu nay, anh ấy ở ẩn 1 chút cũng là lí do này... Em luôn ngưỡng mộ và khâm phục anh lắm à.
Xin chúc mừng anh đã vừa hoàn thành xong thêm 1 ý nguyện!".
Bên cạnh đó, cô còn khiến công chúng trầm trồ khi đăng tải một loạt hình ảnh về ngôi đền mới được xây dựng vô cùng bề thế và khang trang.
Những hình ảnh đầu tiên về ngôi đền này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.