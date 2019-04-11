Lộ hình ảnh đầu tiên về ngôi đền mới xây hoành tráng trong nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh

Vài giờ trước, danh hài Thúy Nga vừa chia sẻ loạt ảnh đến thăm nghệ sĩ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ 100 tỷ của anh. Bà mẹ đơn thân còn tiết lộ lý do đàn anh ít xuất hiện trên sóng truyền hình và sự kiện thời gian qua. Theo đó, Hoài Linh tạm gác công việc để xây dựng đền thờ vô cùng hoành tráng, bề thế trong khuôn viên nhà thờ Tổ.

Thúy Nga đến thăm Hoài Linh tại nhà thờ Tổ...

... và tiết lộ lý do đàn anh vắng bóng suốt thời gian qua - Ảnh: FBNV

Thúy Nga cho biết: "Trưa ghé qua đền mới vừa xây xong của anh Hoài Linh. Đền vừa xây xong rất là tuyệt đẹp, hoành tráng mà không có được chụp hình bên trong nên em chỉ chụp được có bấy nhiêu đây thôi!