Hoài Linh và dàn nghệ sĩ Việt nhảy múa, ca hát tưng bừng trong ngày cúng Tổ, khán giả nói gì?

Hậu trường 09/09/2022 15:35

Hiện có những luồng ý kiến trái chiều về hình ảnh các nghệ sĩ Việt "quẩy" nhiệt tình trong ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu.

Vào ngày 12/8 Âm lịch, lễ giỗ Tổ Sân khấu - Nghệ sĩ là hoạt động thường niên của giới văn nghệ sĩ Việt. Vào ngày này, hầu hết các nghệ sĩ đều hướng lòng về bàn thờ Tổ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Tổ nghề. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ gặp mặt nhau, trò chuyện, thoải mái bung xõa, cùng nhau quẩy tưng bừng trong buổi tiệc toàn những người đồng nghiệp thân quen.

Hoài Linh và dàn nghệ sĩ Việt nhảy múa, ca hát tưng bừng trong ngày cúng Tổ, khán giả nói gì? - Ảnh 1
Nhiều sao Việt có mặt trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu tại đền thờ tổ của Hoài Linh.

Mới đây, trên tiktok đã đăng tải một đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh cùng các nghệ sĩ vui vẻ hát hò nhảy nhót cùng nhau tại một địa điểm cúng Tổ nghề sân khấu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hoài Linh và dàn nghệ sĩ Việt nhảy múa, ca hát tưng bừng trong ngày cúng Tổ, khán giả nói gì? - Ảnh 2

Ban đầu, nghệ sĩ Hoài Linh ngồi bên dưới cùng Cát Phượng chỉ nhìn đàn em vui vẻ phía trên. Lúc sau, Hoài Linh đã lấy mic của các đàn em sau đó anh được các nghệ sĩ khác kéo lên sân khấu và cuối cùng Hoài Linh đã không ngần ngại thể hiện một bài hát tặng các đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ.

Hoài Linh và dàn nghệ sĩ Việt nhảy múa, ca hát tưng bừng trong ngày cúng Tổ, khán giả nói gì? - Ảnh 3
Hoài Linh, Việt Hương, Cát Phượng và các sao Việt đã cùng nhau quẩy tưng bừng nhân ngày vui. 

Khoảnh khắc dàn nghệ sĩ không khoảng cách, ca hát vui vẻ, gần gũi khiến khán giả cảm nhận được không khí sôi động, tình cảm gắn bó giữa họ. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận khó tính lại cho rằng đây là hành động chưa chuẩn mực, phản cảm ở nơi thờ cúng, bởi đây là lễ cúng Tổ và cũng không nên quẩy tưng bừng thế này. 

Kể từ vụ ồn ào tiền từ thiện "dậy sóng" mạng xã hội năm 2021, dù đã chứng minh được sự trong sạch của mình, thế nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn phải chịu nhiều mỉa mai thậm chí một số lượng lớn người hâm mộ đã đồng loạt quay lưng với nam danh hài. Sau vụ việc đó, nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ sẽ khó lòng quay lại được con đường nghệ thuật. Tuy vậy, thời gian gần đây Hoài Linh cũng đã bắt đầu quay trở lại với sân khấu và tích cực đi diễn hội chợ hơn. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp vô cùng vui mừng với sự tái xuất này của Hoài Linh sau một thời gian ngưng hoạt động.

Hoài Linh và dàn nghệ sĩ Việt nhảy múa, ca hát tưng bừng trong ngày cúng Tổ, khán giả nói gì? - Ảnh 4
Trong lần trở lại với nghệ thuật lần này, NSƯT Hoài Linh vẫn nhận được rất nhiều tình cảm thương yêu từ khán giả.

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