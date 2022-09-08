Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ

Hành động của NSƯT Hoài Linh giữa trời mưa trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Mỗi năm cứ đến ngày giỗ Tổ ngành sân khấu 12/8 âm lịch, các nghệ sĩ lại dâng hương, bày tỏ lòng thành đến Tổ nghiệp để cầu thành công, may mắn trong quá trình làm nghề. Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì năm 2022, nhiều nơi đã mở cửa trở lại để đón những nghệ sĩ đến thắp hương. Được biết, năm nay tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh tại TP Thủ Đức không đón khách thập phương như trước, chỉ giới nghệ sĩ và giới bầu show, tổ chức sân khấu... tới, các lễ nghi được thực hiện đầy đủ nhưng gọn gàng. Đông đảo nghệ sĩ như Cát Phượng, Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư, vợ chồng Việt Hương,... cũng đã có mặt để dâng hương và lễ vật cúng Tổ.

Các nghệ sĩ đến đền thờ Tổ của Hoài Linh. Mới đây, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải hình ảnh thân thiết bên anh trai trong ngày giỗ Tổ năm nay. Anh vui vẻ chia sẻ: "Cả tháng rồi mới gặp lại anh 4. Anh 4 mập mạp tươi rói, ăn ngon ngủ ngon. Em vu. Hai anh em đang diễn các trạng thái cảm xúc nè".

Hai anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ rất thân thiết với nhau. Bên dưới bài đăng của Dương Triệu Vũ, nhiều khán giả để lại bình luận chúc sức khỏe đến NSƯT Hoài Linh. Một tài khoản còn kể lại hành động đáng yêu của nam diễn viên khiến những người đến đền thờ cảm động: "Thương lắm chú Tin ơi, hồi nãy trời mưa Bác Linh còn cầm dù đi móc cống cho thoát nước nhanh ạ". Dương Triệu Vũ nhắng nhít bên anh trai. Trong ngày giỗ Tổ, hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh rạng rỡ, quây quần bên đồng nghiệp cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoại ngũ tuần, gương mặt Hoài Linh đã xuất hiện khá nhiều dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn không giấu được sự hào hứng khi hội ngộ dàn nghệ sĩ. Thời gian gần đây, danh hài cũng đã hoạt động nghệ thuật trở lại, xuất hiện nhiều hơn trước công chúng sau ồn ào từng gây xôn xao dư luận. Sự thân thiện của nam danh hài 53 tuổi, có thể thấy không khí nơi đây rất vui vẻ, ấm cúng. Đền thờ Tổ nghiệp 100 tỷ là công trình tâm huyết của Hoài Linh trong suốt nhiều năm qua. Anh tất bật chạy show, tiết kiệm để có kinh phí thực hiện chứ không kêu gọi ủng hộ. Ngay phía trước cổng đền thờ, nam danh hài cho xây dựng cặp rồng lớn uy nghi. Công trình mất 2 năm xây dựng trên khuôn viên rộng 7000m2, có các phân khu lớn như nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho khách… với kiến trúc độc đáo, cầu kỳ, bề thế. Toàn cảnh đền thờ Tổ hoành tráng của NSƯT Hoài Linh.

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