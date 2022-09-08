Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 08/09/2022 10:40

Hành động của NSƯT Hoài Linh giữa trời mưa trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Mỗi năm cứ đến ngày giỗ Tổ ngành sân khấu 12/8 âm lịch, các nghệ sĩ lại dâng hương, bày tỏ lòng thành đến Tổ nghiệp để cầu thành công, may mắn trong quá trình làm nghề. Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì năm 2022, nhiều nơi đã mở cửa trở lại để đón những nghệ sĩ đến thắp hương.

Được biết, năm nay tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh tại TP Thủ Đức không đón khách thập phương như trước, chỉ giới nghệ sĩ và giới bầu show, tổ chức sân khấu... tới, các lễ nghi được thực hiện đầy đủ nhưng gọn gàng. Đông đảo nghệ sĩ như Cát Phượng, Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư, vợ chồng Việt Hương,... cũng đã có mặt để dâng hương và lễ vật cúng Tổ. 

Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Các nghệ sĩ đến đền thờ Tổ của Hoài Linh.

Mới đây, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải hình ảnh thân thiết bên anh trai trong ngày giỗ Tổ năm nay. Anh vui vẻ chia sẻ: "Cả tháng rồi mới gặp lại anh 4. Anh 4 mập mạp tươi rói, ăn ngon ngủ ngon. Em vu. Hai anh em đang diễn các trạng thái cảm xúc nè".

Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Hai anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ rất thân thiết với nhau.

Bên dưới bài đăng của Dương Triệu Vũ, nhiều khán giả để lại bình luận chúc sức khỏe đến NSƯT Hoài Linh. Một tài khoản còn kể lại hành động đáng yêu của nam diễn viên khiến những người đến đền thờ cảm động: "Thương lắm chú Tin ơi, hồi nãy trời mưa Bác Linh còn cầm dù đi móc cống cho thoát nước nhanh ạ".

Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Dương Triệu Vũ nhắng nhít bên anh trai.

Trong ngày giỗ Tổ, hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh rạng rỡ, quây quần bên đồng nghiệp cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoại ngũ tuần, gương mặt Hoài Linh đã xuất hiện khá nhiều dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn không giấu được sự hào hứng khi hội ngộ dàn nghệ sĩ. Thời gian gần đây, danh hài cũng đã hoạt động nghệ thuật trở lại, xuất hiện nhiều hơn trước công chúng sau ồn ào từng gây xôn xao dư luận.

Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5

Sự thân thiện của nam danh hài 53 tuổi, có thể thấy không khí nơi đây rất vui vẻ, ấm cúng.

Đền thờ Tổ nghiệp 100 tỷ là công trình tâm huyết của Hoài Linh trong suốt nhiều năm qua. Anh tất bật chạy show, tiết kiệm để có kinh phí thực hiện chứ không kêu gọi ủng hộ. Ngay phía trước cổng đền thờ, nam danh hài cho xây dựng cặp rồng lớn uy nghi. Công trình mất 2 năm xây dựng trên khuôn viên rộng 7000m2, có các phân khu lớn như nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho khách… với kiến trúc độc đáo, cầu kỳ, bề thế.

Em trai ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ Sân Khấu, một hành động đáng chú ý của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
Toàn cảnh đền thờ Tổ hoành tráng của NSƯT Hoài Linh.
Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này?

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này?

Sự thay đổi lần này của Hoài Linh được mọi người nhận xét là trẻ hơn vài tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh danh hài Hoài Linh đền thờ tổ Hoài Linh Dương Triệu Vũ

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh