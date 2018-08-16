Hòa Minzy cầu xin mọi người thôi nhắc tên Công Phượng: 'Dừng lại cái chủ đề mà mấy năm qua đã xâu xé tôi đi'

Sau khi chuyện cũ với Công Phượng bị đăng tải tràn lan trên mặt báo, Hòa Minzy vô cùng bức xúc và lo lắng cho hạnh phúc hiện tại của mình.

Chiều 14/8, đội tuyển Olympic Việt Nam đã mang về chiến thắng ngoạn mục khi đối đầu với tuyển Olympic Pakistan trong khuôn khổ giái ASIAD 2018. Bên cạnh sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng triệu khán giả trong nước thì sự có mặt của Hòa Minzy và Hiếu Hiền trên sân vận động cũng được xem là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các tuyển thủ trẻ tuổi. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều bài báo đã đăng tải hình ảnh của Hòa Minzy gắn liền với Công Phượng để nhắc lại mối tình sâu đậm cách đây vài năm. Dựa vào hành động nhún nhảy, reo hò không ngớt của nữ ca sĩ khi Công Phượng ghi được bàn thắng sau cùng, nhiều người cho rằng giọng ca Rời Bỏ rất hạnh phúc trước sự đột phá của tình cũ.

Việc Hòa Minzy có mặt trên sân cổ vũ Công Phượng làm dấy lên nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet Công Phượng và Hòa Minzy từng có mối tình rất sâu đậm trong quá khứ - Ảnh: Internet Trước những thông tin trên, Hòa Minzy vô cùng bức xúc đã đăng tải bài viết cầu xin mọi người buông tha cho mình. Cô khẳng định việc đến sân cổ vũ cho đội nhà không hề liên quan đến Công Phượng mà thực chất là giải quyết công việc. Hòa Minzy hiện tại đã có bạn trai và đang sống hạnh phúc. Cô lo lắng những điều tương tự sẽ khiến người yêu đau lòng. "Mọi người làm ơn tha cho em với, né em ra với. Dừng lại cái chủ đề mà mấy năm qua đã xâu xé em đi mà. Em quỳ xuống cúi đầu cầu xin anh chị. Em chỉ là đang làm việc thôi. Cuộc sống cá nhân hạnh phúc của em sẽ bị phá hoại mất. Em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ mới có được hạnh phúc yên bình này", cô viết.

Trước đó, Hòa Minzy cũng đã đăng tải status giải thích về lý do có mặt trên sân vận động: "Công việc mà, tôi né cũng né cả đời mất. Nên cứ việc của mình mình làm thôi, ai biết suy nghĩ sẽ hiểu. Làm việc để còn kiếm tiền nuôi bản thân, chăm bố chăm mẹ, cho em trai ăn học". Hòa Minzy phấn khích với bàn thắng cuối cùng của Công Phượng - Ảnh: Internet Hòa Minzy lo lắng những thông tin về tình cũ sẽ khiến bạn trai đau lòng - Ảnh: Internet

Hòa Minzy lý giải hành động cổ vũ 'tình cũ' Công Phượng trong trận đấu tại Indonesia Ở khoảnh khắc Công Phượng ghi bàn, khi máy quay lia tới dễ dàng nhận ra Hòa Minzy có biểu cảm rất sung sướng và hạnh phúc. Khi hành động cổ vũ bạn trai cũ được dân mạng quan tâm, Hòa Minzy đã lên tiếng phân trần.

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