"Hoa khôi Tây Đô" Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt

Hậu trường 23/07/2023 07:19

Đinh Ngọc Diệp là mỹ nhân nổi tiếng trong làng phim phía Nam với nhiều bộ phim ra rạp gây ấn tượng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cùng đạo diễn Victor Vũ, cô hoàn toàn "dứt áo" với showbiz.

Trong làng giải trí Việt Nam, cái tên Đinh Ngọc Diệp không còn xa lạ với công chúng. Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng và đặc biệt là khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngoài sự nghiệp nổi tiếng, Diệp còn chinh phục trái tim của khán giả với cuộc sống cá nhân đầy trọn vẹn. Cô từng đỗ thủ khoa đầu vào khối D của trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hoa khôi Tây Đô còn có hẳn 2 tốt nghiệp với chuyên ngành Báo chí - Truyền thông và văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 1
Không chỉ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh, nam đạo diễn quốc tịch Mỹ còn được ngưỡng mộ khi có cô vợ xinh đẹp lại giỏi giang.
'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 2
Đinh Ngọc Diệp là một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ Việt. Mỹ nhân sinh năm 1984 từng nổi tiếng với vai trò người mẫu, đoạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô 2004. Vai diễn trong Cô Dâu Đại Chiến của Đinh Ngọc Diệp giúp bộ phim lập kỷ lục phòng vé với doanh thu gần 40 tỷ đồng - một con số khá khủng lúc bấy giờ.

Sau những thành công trong sự nghiệp thời trang, cô đã nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình gồm: Anh chỉ có mình em (2006) của hãng Lasta và Hoa Dã Quỳ (2007) của hãng M&T Pictures.

Ngoài sự nghiệp truyền hình, cô còn tham gia điện ảnh với bộ phim đoạt giải Khuyến khích Cánh Diều Vàng 2008 trong "Chuyện tình xa xứ" (2008). Chính bộ phim này, Đinh Ngọc Diệp đã bén duyên vị đạo diễn tài hoa của showbiz Việt, Victor Vũ. Đến năm 2011, cô đã tham gia tổng cộng bốn phim điện ảnh gồm: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ và Giữa hai thế giới.

'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 3
Đinh Ngọc Diệp trong lần trở lại showbiz vào năm 2022

Sau khi về chung một nhà với nam đạo diễn Mắt Biếc, Đinh Ngọc Diệp khiến nhiều người tiếc nuối khi dần rút lui khỏi làng giải trí. Người đẹp Tây Đô thực hiện thiên chức làm mẹ và ít khi xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, những cập nhật mới của Ngọc Diệp luôn nhận được sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Điển hình như mới đây, bà mẹ 2 con vừa chia sẻ hình ảnh mới khiến các fan được dịp "đứng ngồi không yên". 

Cụ thể, bà xã Victor Vũ chia sẻ hình ảnh "thả dáng" trong bộ bikini vô cùng nóng bỏng trên biển. Trong bộ áo tắm 2 mảnh sáng màu, Đinh Ngọc Diệp khoe vóc dáng nuột nà khó tin ở độ tuổi U40 cùng lan trắng sứ mịn màng. 

'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 4
Bà mẹ 2 con khiến ai nấy trầm trồ khi diện bikini nóng bỏng.
'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 5
Đinh Ngọc Diệp viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ.

Lấy một đạo diễn tài hoa bận rộn nên Đinh Ngọc Diệp rút lui khỏi làng giải trí. Nói về lý do "mất tích", Đinh Ngọc Diệp cho biết: "Tôi thấy mình không đủ kiên nhẫn theo nghề như các anh chị lớn nên tôi chủ động ngưng một thời gian để học cao học ngành truyền thông. Đây là ngành mà Diệp thấy nó ''thay da đổi thịt'' từng ngày, mình học để hiểu quy luật phát triển ở nước ngoài thế nào, ở nước mình ra sao. Sau đó tôi mới nhận ra mình thích làm nghệ thuật nhưng không muốn làm người nổi tiếng, không nhất thiết phải là nghệ sĩ biểu diễn, giải trí mà có thể lui ra hậu trường làm những việc như truyền thông, xuất bản sách".

'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 6
Rời showbiz để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, Ngọc Diệp cũng thường xuất hiện trang mạng xã hội với những hình ảnh giản dị. Nhiều khoảnh khắc cô làm việc nhà, diện trang phục đơn giản với áo phông và quần thun thoải mái.

Dù ở nhà khá giản dị như bao mẹ bỉm khác thế nhưng mỗi khi xuất hiện trước ống kính truyền thông, Ngọc Diệp vẫn luôn chăm chút ngoại hình. Cô luôn diện trang phục chỉn chu, kín đáo và tạo điểm nhấn với những item hàng hiệu mỗi khi sánh đôi bên chồng.

'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 7
Người đẹp yêu thích những bộ cánh sang chảnh, thanh lịch, ít khi hở hang.
'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 8
Từ sau khi kết hôn, nhan sắc của Đinh Ngọc Diệp ngày càng mặn mà xinh đẹp.
'Hoa khôi Tây Đô' Đinh Ngọc Diệp lấy đạo diễn triệu đô, làm mẹ 2 con mặc kín đáo, thời trang sang trọng cực hút mắt - Ảnh 9

Thỉnh thoảng, cô cũng có những khoảng hở với thiết kế hở vai, khoe đôi vai thon trắng nõn.

Dù "dứt áo" khỏi showbiz, làm mẹ của 2 em bé nhưng Đinh Ngọc Diệp không ghen vu vơ với chồng. Cô chia sẻ ghen là phải ghen cho đáng, còn không thì thôi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiết lộ lẽ ra Victor Vũ phải ghen với cô vì dù có chồng con nhưng Đinh Ngọc Diệp vẫn có người theo đuổi. "Tôi nghĩ đôi khi ông xã phải ghen ngược lại tôi ấy chứ. Tuy tôi đã sinh hai con nhưng thực ra vẫn rất nhiều người theo đuổi", nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến" dí dỏm cho biết.

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