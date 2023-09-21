Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý!

Hậu trường 21/09/2023 10:16

Trên khán đài, cô thoải mái tương tác với ông xã và trò chuyện với mọi người xung quanh.

Đầu tháng 7 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xác nhận đã sinh con bé gái đầu lòng cho con trai bầu Hiểu sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí. Theo đó, nhân ngày kỷ niệm 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp mới công khai bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Đồng thời, cách đây không lâu, trên story cá nhân, nàng hậu đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 1
Nhân ngày kỷ niệm 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp mới công khai bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 2
Cách đây không lâu, trên story cá nhân, nàng hậu đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. 

Mới đây nhất, tối 20/9, tại SVĐ Mỹ Đình đã diễn ra trận đấu gay cấn, hấp dẫn giữa Hà Nội FC - Pohang Steelers (Hàn Quốc) thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Champions League. Đông đảo người hâm mộ tấp nập đổ về SVĐ với băng rôn, khẩu hiệu,...cổ vũ nhiệt tình.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 3
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ chồng và ông xã Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cũng có mặt ở khu vực khán đài VIP cổ vũ trận đấu của đội nhà

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ chồng và ông xã Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cũng có mặt ở khu vực khán đài VIP cổ vũ trận đấu của đội nhà. Sau thời gian ở ẩn sinh con, đây là lần đầu tiên nàng hậu xuất hiện cùng chồng đi xem bóng đá. Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, thả tóc dài dịu dàng và vóc dáng thon thả sau sinh con hơn 2 tháng. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 4
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh ăn mừng cực nhiệt khi đội bóng của chồng có bàn thắng thứ 2

Trên khán đài, cô thoải mái tương tác với ông xã và trò chuyện với mọi người xung quanh. Kể từ sau khi kết hôn, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp nàng Hậu thường xuyên xuất hiện cùng chồng trên khán đài trong các giải đấu. Người đẹp cũng rất kín tiếng trong chuyện đời tư, ít khi chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 6
Kể từ sau khi kết hôn, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp nàng Hậu thường xuyên xuất hiện cùng chồng trên khán đài trong các giải đấu.

Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa với ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Kể từ đây, nàng hậu hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện, dành thời gian học cách làm dâu, làm vợ để vun vén tổ ấm nhỏ cùng chồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng trên khán đài, vóc dáng mẹ bỉm sau sinh 2 tháng gây chú ý! - Ảnh 7
 Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, thả tóc dài dịu dàng và vóc dáng thon thả sau sinh con hơn 2 tháng

Ngoài ra, Hoa hậu cũng chuyển hướng sang kinh doanh thời trang và được chồng doanh nhân ủng hộ hết lòng. Hiện tại, con trai bầu Hiển đang nắm giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Anh được nhận xét là doanh nhân có tầm nhìn và trưởng thành hơn so với tuổi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện cùng hội bạn thân sau sinh con gái đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện cùng hội bạn thân sau sinh con gái đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong loạt ảnh trên trang cá nhân của Ngọc Hân. Sau thời gian ở cữ, người đẹp vẫn lộ vóc dáng mũm mĩm nhưng rạng rỡ, căng tràn sức sống.

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