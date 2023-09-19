Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện cùng hội bạn thân sau sinh con gái đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong loạt ảnh trên trang cá nhân của Ngọc Hân. Sau thời gian ở cữ, người đẹp vẫn lộ vóc dáng mũm mĩm nhưng rạng rỡ, căng tràn sức sống.

Đầu tháng 7 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xác nhận đã sinh con bé gái đầu lòng cho con trai bầu Hiển. Sau hơn 2 tháng làm mẹ bỉm, mới đây nhất, chiều 19/9, Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ hình ảnh tụ hội cùng mẹ bỉm Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Hoàng Anh và diễn viên Phương Oanh. Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ hình ảnh tụ hội cùng mẹ bỉm Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Hoàng Anh và diễn viên Phương Oanh. Nhan sắc phu nhân hào môn cũng gây chú ý với thần thái rạng rỡ Đây cũng là lần thứ 2 Đỗ Mỹ Linh lộ diện sau khi sinh con. Nhan sắc phu nhân hào môn cũng gây chú ý với thần thái rạng rỡ. Nhiều người còn khen ngợi vợ thiếu gia Đỗ Vinh Quang nhuận sắc hơn sau khi trở thành mẹ bỉm một con.

Lần đầu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trước công chúng hậu sinh nở cũng là tại một buổi ăn uống cùng hội "chị chị em em" Hà Thành Trước đó, trong suốt thời gian bầu bí đều được Đỗ Mỹ Linh và chồng giấu kín. Cho đến ngày kỷ niệm 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp mới chính thức công khai bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt và chính thức lên tiếng xác nhận việc được lên thiên chức mới. Vừa qua, trên story cá nhân, nàng hậu đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Ngày kỷ niệm 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp mới chính thức công khai bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt và chính thức lên tiếng xác nhận việc được lên thiên chức mới Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa với ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Kể từ đây, nàng hậu hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện, dành thời gian học cách làm dâu, làm vợ để vun vén tổ ấm nhỏ cùng chồng.

Kể từ ngày làm dâu hào môn, nàng hậu hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện, dành thời gian học cách làm dâu, làm vợ để vun vén tổ ấm nhỏ cùng chồng Ngoài ra, Hoa hậu cũng chuyển hướng sang kinh doanh thời trang và được chồng doanh nhân ủng hộ hết lòng. Hiện tại, con trai bầu Hiển đang nắm giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Anh được nhận xét là doanh nhân có tầm nhìn và trưởng thành hơn so với tuổi. Vừa qua, trên story cá nhân, nàng hậu đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu Trở thành nàng dâu nhà hào môn, cô từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân rằng: "Sau khi kết hôn, tôi trở thành nàng dâu, thành vợ hay làm mẹ thì những kỹ năng đó chắc chắn phải học thôi. Tôi sẽ học dần từng thứ, chứ không phải lập tức đăng ký một lớp học nào đấy. Tôi nghĩ những vai trò đó đôi khi đã là bản năng của người phụ nữ và mình sẽ học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày".

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