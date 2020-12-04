Hoa hậu Kỳ Duyên diện bikini nhỏ xíu ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 cả mét

Loạt ảnh diện bikini khoe dáng gợi cảm của Hoa hậu Kỳ Duyên trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen ngợi từ bạn bè cũng như người hâm mộ.

Vừa qua, Kỳ Duyên và cô bạn thân Minh Triệu đã cùng nhau đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng sau khoảng thời gian chạy show vất vả. Trong chuyến du lịch, 2 người đẹp rất chăm chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và không quên khoe dáng với bikini.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini nóng bỏng đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng khoe khéo thành quả giảm cân nhờ chế độ ăn uống khoa học: “Chuẩn bị đồ ăn sáng từ 8h mà giờ mới ăn sáng xong, thế là ăn luôn thay cho bữa trưa rồi. Vào chế độ cái 3 - 4 hôm là có sự khác biệt ngay! Nhẹ nhõm hẳn”.

Kỳ Duyên khoe 3 vòng chuẩn chỉnh trước ống kính của bạn thân - Ảnh: IG

Qua những khoảnh khắc đăng tải, Kỳ Duyên diện bộ bikini 2 mảnh màu trắng nhỏ xíu giúp khoe triệt để lợi thế vóc dáng. Đặc biệt, cư dân mạng chỉ mải dán mắt vào đồi gò bồng đảo căng đầy, quyến rũ của cô nàng.

Hình ảnh này của Kỳ Duyên ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả và thu về hơn 30 nghìn lượt thích chỉ trong thời gian ngắn.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của nàng hậu: “Chị xinh và dễ thương lắm ạ”, “Hôm nay Gấu béo nhà mình dịu dàng e ấp quá như thiếu nữ 18 tuổi”, “Càng nhìn càng thấy đẹp”, “Chị xinh quá”, “Xinh hết phần thiên hạ rồi chị ơi!”, “Đã đẹp lại còn duyên dáng”, “Mê chị Duyên quá”, “Tầm này ai dịu dàng lại chị mình”…

Đọ body của Kỳ Duyên – Tiểu Vy: Hai nàng Hậu thích diện bikini nhất showbiz Việt Nhiều người cho rằng, Kỳ Duyên – Tiểu Vy là hai mỹ nhân thích khoe body nhất trong các thế hệ Hoa hậu Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-ky-duyen-dien-bikini-nho-xiu-dot-mat-khan-gia-voi-vong-1-ca-met-389048.html