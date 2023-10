Thuyền chở Hoa hậu Kỳ Duyên và Minh Triệu bị lật khi đang trên đường cứu trợ người dân bị lũ lụt

Vì gió và sóng lớn nên thuyền nhỏ chở Hoa hậu Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng quà cứu trợ bị lật khi đang trên đường đến nhà dân.

Sáng 22/10, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng bạn thân Minh Triệu đi trao 788 suất quà cho người dân Lệ Thủy, Quảng Bình. Tuy nhiên, trên đường vào nhà dân cứu trợ, cả hai gặp sự cố lật thuyền.

Theo chia sẻ của Kỳ Duyên, vì gió và sóng lớn nên thuyền nhỏ bị lật. May mắn là cả hai vẫn an toàn và có thể tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Kỳ Duyên chia sẻ về sự cố lật thuyền khi đi cứu trợ - Ảnh: FB

Cô thông báo tình hình và trấn an mọi người: "Khi thuyền nhỏ chở Duyên và Triệu cùng hàng cứu trợ vào để gửi trực tiếp cho người dân thì do gió và sóng lớn nên không may bị lật. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn không sao cả vì đây là khu nhà người dân, nước ngập lên nhưng Duyên và Triệu vẫn đứng được. Chỉ là có hơi lạnh tí xíu thôi".

Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ quan điểm đi cứu trợ nhưng luôn chú ý an toàn của bản thân: "Chuyến đi này thì Duyên và Triệu đều xác định mình đi cứu trợ nhưng cũng phải giữ an toàn cho bản thân nên mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả". Kỳ Duyên cho biết, những nơi đoàn cứu trợ đến đều được cơ quan chức năng thông qua nên mọi người có thể yên tâm.

Hình ảnh thuyền cứu trợ bị lật vì nước lớn và sóng mạnh - Ảnh: Internet



May mắn cả hai không bị thương và vẫn tiếp tục hành trình phát quà cho người dân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô kêu gọi mọi người hướng về miền Trung thân yêu: "Hiện tại, Duyên và Triệu đã di chuyển vào các vùng tiếp theo để gửi quà cứu trợ đến bà con nhiều nhất có thể. Cùng nhau tiếp sức cho người dân miền Trung và cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với chúng ta".

Bị chỉ trích vì quăng đồ cứu trợ không đưa tận tay người dân, nghe Hồ Việt Trung giải thích mà xót xa Ca sĩ Hồ Việt Trung giải thích: "Đi thuyền chứ không phải đi xe nên không phải muốn dừng là dừng. Khu vực này sóng lớn lắm, khó khăn lắm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuyen-cho-hoa-hau-ky-duyen-va-minh-trieu-bi-lat-khi-dang-tren-duong-cuu-tro-nguoi-dan-bi-lu-lut-383901.html