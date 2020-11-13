Minh Triệu tung ảnh 'nóng hừng hực' của Kỳ Duyên với bikini bé xíu, khoe trọn body sexy hết cỡ

Hậu trường 13/11/2020 15:31

Mừng sinh nhật cô bạn thân Kỳ Duyên, Minh Triệu đã đăng tải khoảnh khắc cả hai diện bikini khoe vóc dáng nuột nà khó cưỡng.

Giữa showbiz Việt đầy thị phi vẫn luôn tồn tại những tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ. Minh Triệu và Kỳ Duyên là một trong những minh chứng rõ nhất. Cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ nhau hết mình trong cuộc sống và công việc. Trong những chuyến thiện nguyện hay du lịch, họ thường "dính" nhau không rời khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

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Minh Triệu và Kỳ Duyên sở hữu tình bạn thân hiếm thấy của Vbiz - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh vô cùng nóng bỏng của cả hai. Đây là khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến du lịch chung mới nhất.

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Minh Triệu khoe ảnh gợi cảm kèm lời chúc đến bạn thân - Ảnh: FB

Dù cố ý chụp che mặt nhưng dễ dàng nhận ra Kỳ Duyên diện bikini trắng vô cùng gợi cảm. Không kém cạnh bạn thân, Minh Triệu gây "bỏng mắt" khi diện áo tắm màu xanh nổi bật, khoe trọn đường cong cơ thể gợi cảm.

Minh Triệu gửi lời chúc đến bạn thân Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Happy birthday bạn yêu giấu mặt không ai biết! Mùa sinh nhật năm ngoái thì xuất ngoại tung tăng, sinh nhật năm nay thì cũng sấp mặt cùng với công việc tại Việt Nam rồi. Thôi thì hết dịch, bớt việc thì lại rủ nhau vi hành nhé bé Gấu!

Chúc một năm đầy biến động của bé Gấu sẽ có một kết thúc như ý! Càng lớn càng trưởng thành, tự lập! Fighting! Proud of bé Gấu (bớt béo)!".

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6 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên vẫn là cái tên có sức hút - Ảnh: FB

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Vóc dáng gợi cảm 'chuẩn không cần chỉnh' của người đẹp 9x - Ảnh: FB

Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Dân mạng để lại vô số bình luận chúc mừng sinh nhật Kỳ Duyên và bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tình bạn hiếm có của cặp đôi.

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Từ khóa:   Minh Triệu và Kỳ Duyên Nguyễn Cao Kỳ Duyên Hoa hậu Kỳ Duyên

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