Minh Triệu tung ảnh 'nóng hừng hực' của Kỳ Duyên với bikini bé xíu, khoe trọn body sexy hết cỡ

Giữa showbiz Việt đầy thị phi vẫn luôn tồn tại những tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ. Minh Triệu và Kỳ Duyên là một trong những minh chứng rõ nhất. Cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ nhau hết mình trong cuộc sống và công việc. Trong những chuyến thiện nguyện hay du lịch, họ thường "dính" nhau không rời khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Minh Triệu và Kỳ Duyên sở hữu tình bạn thân hiếm thấy của Vbiz - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh vô cùng nóng bỏng của cả hai. Đây là khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến du lịch chung mới nhất.