Thúy Nga 'phát khóc' tiết lộ điều bất ngờ về Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, từng khuyên cặp đôi có con chung

Hậu trường 13/11/2020 13:49

Nghệ sĩ Thúy Nga vô cùng xúc động khi đọc dòng tâm sự Hồ Ngọc Hà viết cho Kim Lý nhân dịp sinh nhật. Cô tiết lộ chuyện từng khuyên cặp đôi sinh em bé.

Cuộc sống của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được quan tâm nhiều hơn từ khi con chung chào đời. Mọi người gửi vô số lời chúc phúc và bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm của đôi "trai tài, gái sắc".

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga chia sẻ lại bài đăng Hà Hồ viết cho Kim Lý trong ngày sinh nhật. Cô còn đăng tải dòng trạng thái bày tỏ lòng ngưỡng mộ về tình cảm chân thành và sự đáng yêu của đàn em.

kim ly va ho ngoc ha
Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn khiến Hà Hồ rơi nước mắt trong ngày xuất viện - Ảnh: FB

Thúy Nga viết: "Mình ít khi nào chia sẻ status nào của ai trừ những gì ai làm gì mình 'phát cười' thì chia sẻ ngay, nhưng hôm nay đọc status chúc mừng sinh nhật của Hồ Ngọc Hà về Kim Lý mà đọc xong thì mình 'phát khóc' vì status rất đáng yêu khi Hà Hồ thể hiện tình yêu của mình, thấy 2 em hạnh phúc mà xúc động lây luôn".

Cô gây bất ngờ khi tiết lộ, từng đề cập chuyện sinh con với Hồ Ngọc Hà. Trùng hợp là sau hơn 1 năm, điều Thúy Nga nói đã thành hiện thực: "Nhớ hơn năm trước chị em đi diễn chung show ở Mỹ, mình có nói: 'Hà ơi, Kim Lý đẹp trai thế này, 2 đứa đẹp đôi thế này không đẻ con thì phí lắm! Gặp chị í, chị mà lấy chồng đẹp trai như thế này chắc chị ở nhà đẻ con suốt thôi...'. 

Thế là lời nói tui linh ứng thật, qua năm cô Hà Hồ sinh luôn 1 cặp trai gái luôn, yêu thật chứ. Chúc mừng tụi em chào đón 2 thiên thần mới xinh xắn và luôn mãi hạnh phúc và đáng yêu như thế này nhé!".

kim ly va ho ngoc ha 1
Nhìn khoảnh khắc này, Thúy Nga hài hước chia sẻ về việc muốn sinh thêm con - Ảnh: FB

Thúy Nga còn hài hước chia sẻ: "Nhìn ông bố Kim Lý ẵm 2 con lại làm tui muốn sinh con nữa rồi... mà chưa tìm ra giống tốt thì sao sinh đây hỏng biết".

Khoe ảnh zoom cận mặt, Phi Thanh Vân khiến dân tình 'đứng hình' vì lộ nhan sắc thật sau hơn 20 lần 'dao kéo'

Khoe ảnh zoom cận mặt, Phi Thanh Vân khiến dân tình 'đứng hình' vì lộ nhan sắc thật sau hơn 20 lần 'dao kéo'

Mặc kệ mọi lời chê bai kém duyên từ dân mạng, "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân vẫn luôn tự tin với nhan sắc và vóc dáng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý danh hài Thúy Nga Hà Hồ sinh con

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026