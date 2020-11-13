Thúy Nga 'phát khóc' tiết lộ điều bất ngờ về Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, từng khuyên cặp đôi có con chung

Nghệ sĩ Thúy Nga vô cùng xúc động khi đọc dòng tâm sự Hồ Ngọc Hà viết cho Kim Lý nhân dịp sinh nhật. Cô tiết lộ chuyện từng khuyên cặp đôi sinh em bé.

Cuộc sống của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được quan tâm nhiều hơn từ khi con chung chào đời. Mọi người gửi vô số lời chúc phúc và bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm của đôi "trai tài, gái sắc".

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga chia sẻ lại bài đăng Hà Hồ viết cho Kim Lý trong ngày sinh nhật. Cô còn đăng tải dòng trạng thái bày tỏ lòng ngưỡng mộ về tình cảm chân thành và sự đáng yêu của đàn em.

Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn khiến Hà Hồ rơi nước mắt trong ngày xuất viện - Ảnh: FB

Thúy Nga viết: "Mình ít khi nào chia sẻ status nào của ai trừ những gì ai làm gì mình 'phát cười' thì chia sẻ ngay, nhưng hôm nay đọc status chúc mừng sinh nhật của Hồ Ngọc Hà về Kim Lý mà đọc xong thì mình 'phát khóc' vì status rất đáng yêu khi Hà Hồ thể hiện tình yêu của mình, thấy 2 em hạnh phúc mà xúc động lây luôn".

Cô gây bất ngờ khi tiết lộ, từng đề cập chuyện sinh con với Hồ Ngọc Hà. Trùng hợp là sau hơn 1 năm, điều Thúy Nga nói đã thành hiện thực: "Nhớ hơn năm trước chị em đi diễn chung show ở Mỹ, mình có nói: 'Hà ơi, Kim Lý đẹp trai thế này, 2 đứa đẹp đôi thế này không đẻ con thì phí lắm! Gặp chị í, chị mà lấy chồng đẹp trai như thế này chắc chị ở nhà đẻ con suốt thôi...'.

Thế là lời nói tui linh ứng thật, qua năm cô Hà Hồ sinh luôn 1 cặp trai gái luôn, yêu thật chứ. Chúc mừng tụi em chào đón 2 thiên thần mới xinh xắn và luôn mãi hạnh phúc và đáng yêu như thế này nhé!".

Nhìn khoảnh khắc này, Thúy Nga hài hước chia sẻ về việc muốn sinh thêm con - Ảnh: FB

Thúy Nga còn hài hước chia sẻ: "Nhìn ông bố Kim Lý ẵm 2 con lại làm tui muốn sinh con nữa rồi... mà chưa tìm ra giống tốt thì sao sinh đây hỏng biết".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-nga-phat-khoc-tiet-lo-dieu-bat-ngo-ve-ho-ngoc-ha-va-kim-ly-tung-khuyen-cap-doi-co-con-chung-386719.html