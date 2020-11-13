Khoe ảnh zoom cận mặt, Phi Thanh Vân khiến dân tình 'đứng hình' vì lộ nhan sắc thật sau hơn 20 lần 'dao kéo'

Dù không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ nhưng Phi Thanh Vân vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những phát ngôn đầy triết lý về tình yêu, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" từng gây xôn xao mạng xã hội bởi gu thời trang táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm. Sau hơn 20 lần tân trang nhan sắc, Phi Thanh Vân rất tự tin với sắc vóc hiện tại của mình.

Phi Thanh Vân đẹp lung linh khi chụp ảnh qua app - Ảnh: Internet

Mới đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi tự tin khoe mặt mộc để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cụ thể, cô nàng đã livestream trực tiếp ghi lại quá trình "biến hình" từ mặt mộc đến khi trang điểm kỹ lưỡng.