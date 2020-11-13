Khoe ảnh zoom cận mặt, Phi Thanh Vân khiến dân tình 'đứng hình' vì lộ nhan sắc thật sau hơn 20 lần 'dao kéo'

Hậu trường 13/11/2020 10:32

Mặc kệ mọi lời chê bai kém duyên từ dân mạng, "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân vẫn luôn tự tin với nhan sắc và vóc dáng của mình.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ nhưng Phi Thanh Vân vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những phát ngôn đầy triết lý về tình yêu, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" từng gây xôn xao mạng xã hội bởi gu thời trang táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm. Sau hơn 20 lần tân trang nhan sắc, Phi Thanh Vân rất tự tin với sắc vóc hiện tại của mình.

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Phi Thanh Vân đẹp lung linh khi chụp ảnh qua app - Ảnh: Internet

Mới đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi tự tin khoe mặt mộc để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cụ thể, cô nàng đã livestream trực tiếp ghi lại quá trình "biến hình" từ mặt mộc đến khi trang điểm kỹ lưỡng.

Bên cạnh một vài ý kiến chê bai cô "dao kéo" hỏng khiến gương mặt ngày càng thay đổi, không ít người vẫn dành lời khen cho bà mẹ đơn thân. Dân mạng khen ngợi sự tự tin cùng vẻ tươi tắn, làn da mịn màng của Phi Thanh Vân. Mọi người còn động viên nữ diễn viên vì cho rằng, chỉ cần cô vui và hài lòng với nhan sắc của mình là được.

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Nữ diễn viên tự tin khoe mặt mộc khi livestream - Ảnh: Internet
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Phi Thanh Vân xinh đẹp hơn sau khi trang điểm - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân từng được biết đến là một diễn viên, người mẫu có làn da nâu khỏe khoắn cùng nhiều đường nét sắc sảo. Tuy nhiên sau khi bước vào cuộc "tân trang nhan sắc", cô đã thay đổi hoàn toàn màu da và nhiều đường nét trên gương mặt.

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Diện mạo của Phi Thanh Vân thuở mới gia nhập showbiz - Ảnh: Internet

Thời điểm sau "dao kéo", nhiều lần Phi Thanh Vân lộ diện với dung mạo xinh đẹp lung linh. Nhưng không ít lần, cô gây choáng khi lộ nhiều vết tích thẩm mỹ thất bại.

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Từ khóa:   diễn viên Phi Thanh Vân Phi Thanh Vân thẩm mỹ nhan sắc Phi Thanh Vân

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