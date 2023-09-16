Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc từng gây sốt tại 'Vietnam Idol Kids', phản ứng của người hâm mộ gây bất ngờ

Hồ Văn Cường bất ngờ thể hiện lại bài hát giúp anh gây ấn tượng với ban giám khảo tại 'Vietnam Idol Kids'.

Mới đây, FC Hồ Văn Cường đã chia sẻ lại đoạn video so sánh khi nam ca sĩ hát ca khúc Bông hồng cài áo ở hai thời điểm 13 tuổi và 20 tuổi. Đây là ca khúc từng được Hồ Văn Cường thể hiện trong 'Vietnam Idol Kids' và được nhiều khán giả yêu mến. Nếu như ở thời điểm 13 tuổi, Hồ Văn Cường có chất giọng cao, xen vào đó là sự hồn nhiên và trong sáng thì nam ca sĩ lại có sự thay đổi rõ rệt ở tuổi 20. Chất giọng hiện tại trầm ấm hơn, trưởng thành hơn và cách hát cũng mang nhiều sự 'trải đời' hơn.

Ở thời điểm 13 tuổi, Hồ Văn Cường có chất giọng cao, xen vào đó là sự hồn nhiên và trong sáng. Chất giọng trầm ấm hơn, trưởng thành hơn và cách hát cũng mang nhiều sự trải đời hơn ở tuổi 20. Người hâm mộ đã nhanh chóng để lại lời nhận xét, ai ai cũng cho rằng mỗi phiên bản đều có những cái hay riêng. Ở từng độ tuổi, cách thể hiện của Hồ Văn Cường lại phản ánh được tinh thần của anh đối với âm nhạc. Người hâm mộ đã nhanh chóng để lại lời nhận xét. Ai ai cũng cho rằng mỗi phiên bản đều có những cái hay riêng. Hồ Văn Cường hiện đã chăm chỉ trở lại ca hát, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả sau thời gian vắng bóng. Anh cũng được nhận xét có những bước tiến bộ rõ rệt trong giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Không còn là một cậu bé nhút nhát như 7 năm về trước, Hồ Văn Cường giờ đây đã trở thành một nam ca sĩ có khả năng làm chủ sân khấu tốt, cách ăn nói duyên dáng khiến cho các đêm diễn của anh chàng luôn nhận được nhiều sự yêu mến.



Anh cũng được nhận xét có những bước tiến bộ rõ rệt trong giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Hồ Văn Cường sinh năm 2003, được khán giả truyền hình yêu mến khi hát các ca khúc dân ca ở Vietnam Idol Kids 2016. Trước khi lên sân chơi truyền hình và nổi tiếng, Hồ Văn Cường đi hát thuê ở các đám cưới để lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Hiện tại, anh trở thành cái tên "đắt show" ở nhiều sân khấu ca nhạc. Cuộc sống của Hồ Văn Cường cũng đã thay đổi nhiều so với trước đây. Tại Fanpage của FC Hồ Văn Cường, các "fan" liên tục cập nhật hình ảnh, lịch diễn của giọng ca. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Những khán giả ở xa không dự được tại buổi off fan đều sẽ gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền USD… Ngoài ra, ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp. Ngọc Sơn đánh giá Hồ Văn Cường là "viên ngọc sáng" trong tương lai. Hồ Văn Cường sinh năm 2003, được khán giả truyền hình yêu mến khi hát các ca khúc dân ca ở Vietnam Idol Kids 2016. Hiện tại, anh trở thành cái tên "đắt show" ở nhiều sân khấu ca nhạc.

Hồ Văn Cường bất ngờ làm một việc dành cho 'mẹ nuôi' Phi Nhung vào dịp lễ Vu lan Mới đây, Hồ Văn Cường khiến khán giả cảm động khi bất ngờ làm một việc dành cho 'mẹ nuôi' Phi Nhung vào dịp lễ Vu lan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-van-cuong-trinh-dien-lai-ca-khuc-tung-gay-sot-tai-vietnam-idol-kids-phan-ung-cua-nguoi-ham-mo-gay-bat-ngo-617179.html