Hồ Quỳnh Hương lần đầu tiết lộ sự thật nghi án bỏ ghế nóng gameshow vì Hari Won

Ngay sau khi xảy ra ồn ào với Hari Won về việc bỏ "ghế nóng", Hồ Quỳnh Hương đã ngay lập tức nhắn tin cho bà xã Trấn Thành để làm rõ mọi chuyện.

Mới đây, Hồ Quỳnh Hương đã lần đầu chia sẻ về nghi vấn bỏ "ghế nóng" vì bức xúc đàn em Hari Won trong một gameshow hồi tháng 2 vừa qua.

Nhiều thông tin cho rằng vì Hari Won được ngồi vị trí chính giữa nên Hồ Quỳnh Hương đã tức giận hủy hợp đồng với nhà sản xuất chương trình - Ảnh: Internet

Giọng ca Vũ điệu hoang dã khẳng định không có chuyện cô hơn thua với Hari Won về vị trí ghế nóng trong chương trình như báo chí đưa tin.

Hồ Quỳnh Hương cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc đã chủ động nhắn tin với giọng ca Anh cứ đi đi để nói rõ vấn đề.

Nữ ca sĩ kể chia sẻ với Saostar: "Hari nói với tôi rằng: ‘Em rất quý chị vì chị gần gũi. Em biết chị rất thương em, khi nghe thông tin như vậy, em không biết có phải không và nếu như phải, có gì chị nói với em'. Tôi cũng nói lại: ‘Nếu như em đã nghĩ chị là như vậy thì em phải tin vào cảm nhận của em. Thứ hai, chị rất quý em và Trấn Thành".

"Hari Won là đàn em của mình, tôi thương và không bao giờ có ý định xấu nào. Tôi tin nghệ sĩ khi tiếp xúc với tôi, họ sẽ có cảm giác yên tâm, tin tưởng", Hồ Quỳnh Hương nhấn mạnh.

Hồ Quỳnh Hương khẳng định mình rất yêu mến Hari Won - Ảnh: Internet

Vào tháng 2 năm nay, Hồ Quỳnh Hương vướng vào nghi án bỏ "ghế nóng" trong chương trình truyền hình Bạn là ngôi sao vì bị đàn em là Hari Won giành vị trí ngồi giữa.

Tuy nhiên, phía Hồ Quỳnh Hương đã bác bỏ tin đồn này. Cô khẳng định nguyên nhân bỏ làm giám khảo là do nhà sản xuất chương trình vi phạm hợp đồng, không liên quan tới Hari Won hay bất kỳ khách mời nào khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-quynh-huong-lan-dau-tiet-lo-su-that-nghi-an-bo-ghe-nong-gameshow-vi-hari-won-263973.html