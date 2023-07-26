Hồ Quỳnh Hương gây sốc với nhan sắc lạ lẫm ở tuổi 43, netizen hoang mang vì khó nhận ra!

Hậu trường 26/07/2023 19:37

Nhiều người cho rằng, cô đã can thiệp thẩm mỹ quá đà khiến cho dung nhan hiện tại có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên. 

Hồ Quỳnh Hương là một trong những giọng ca đầy nội lực của Vbiz với loạt hit khủng như: Hoang mang, Anh, Bức thư tình thứ hai, Ánh sáng thiên thần, Chỉ là anh thôi,... Sau thời gian yên ắng về đời tư, thời gian gần đây, sự xuất hiện trở lại của người đẹp trên mạng xã hội khiến người hâm mộ liên tục phải ngỡ ngàng vì diện mạo thay đổi 180 độ.

Hồ Quỳnh Hương gây sốc với nhan sắc lạ lẫm ở tuổi 43, netizen hoang mang vì khó nhận ra! - Ảnh 1
Hồ Quỳnh Hương là một trong những giọng ca đầy nội lực của Vbiz với loạt hit khủng như: Hoang mang, Anh, Bức thư tình thứ hai, Ánh sáng thiên thần, Chỉ là anh thôi,...

Mới đây, ngày 26/7, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền bộ ảnh mới của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến dư luận không ngừng bàn tán. Trong ảnh, Hồ Quỳnh Hương diện đầm đỏ, cùng đôi môi rực cháy - mái tóc thẳng. Tuy nhiên, gương mặt của cô không còn giữ được những đường nét như xưa. Giọng ca Có nhau trọn đời trở nên lạ lẫm, khó nhận ra, nhất là ở phần đôi mắt và nụ cười. 

Hồ Quỳnh Hương gây sốc với nhan sắc lạ lẫm ở tuổi 43, netizen hoang mang vì khó nhận ra! - Ảnh 2
Mới đây, ngày 26/7, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền bộ ảnh mới của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến dư luận không ngừng bàn tán

Nhiều người cho rằng, cô đã can thiệp thẩm mỹ quá đà khiến cho dung nhan hiện tại có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên giọng ca "Hoang Mang" lộ vẻ ngoài gây tranh cãi. Trước đó, vào năm 2012, Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt "biến dạng" được cho là do phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng. 

Hồ Quỳnh Hương gây sốc với nhan sắc lạ lẫm ở tuổi 43, netizen hoang mang vì khó nhận ra! - Ảnh 3
Hồ Quỳnh Hương gây sốc với nhan sắc lạ lẫm ở tuổi 43, netizen hoang mang vì khó nhận ra! - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng, cô đã can thiệp thẩm mỹ quá đà khiến cho dung nhan hiện tại có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên

Thậm chí Hồ Quỳnh Hương là bị gọi "thảm họa thẩm mỹ". Từ đó, suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ phải đối diện với những lời chỉ trích, miệt thì về ngoại hình. Phải đến năm 2018, cô mới lên tiếng tiết lộ chỉ làm mũi và không can thiệp gì hơn. Cô từng thẳng thắn chia sẻ: "Xưa cũng có đẹp đâu mà bây giờ chê xấu. Nói chung thì nhan sắc chưa lúc nào đẹp cả nên việc chê xấu đẹp không có nhiều ý nghĩa với trường hợp của tôi". 

Hồ Quỳnh Hương gây sốc với nhan sắc lạ lẫm ở tuổi 43, netizen hoang mang vì khó nhận ra! - Ảnh 5
Hồ Quỳnh Hương là bị gọi "thảm họa thẩm mỹ". Từ đó, suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ phải đối diện với những lời chỉ trích, miệt thì về ngoại hình. Phải đến năm 2018, cô mới lên tiếng tiết lộ chỉ làm mũi và không can thiệp gì hơn

Hiện tại, ở tuổi 43, giọng ca sinh năm 1980 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa lập gia đình. Cô dành nhiều thời gian cho kinh doanh, tu tập chứ không còn quá đam mê nghệ thuật. Thỉnh thoảng nữ ca sĩ mới xuất hiện và lần xuất hiện nào cũng gây chú ý mạnh với khán giả.

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