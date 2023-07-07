'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa'

Hậu trường 07/07/2023 14:08

Xuất hiện trong 1 clip hậu trường mới đây, Hồ Quỳnh Hương gây hoang mang khi lộ vẻ ngoài khác lạ với khuôn mặt và biểu cảm đơ cứng.

 

Mới đây, loạt khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến dân tình "hoang mang".

Ở tuổi ngoài 40, giọng ca sinh năm 1980 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, nhan sắc nữ ca sĩ đình đám một lần nữa gây chú ý với cư dân mạng khi ngày càng khác lạ. Thậm chí, một số người hâm mộ cũng phải thừa nhận đã không nhận ra nữ ca sĩ thần thái năm nào.

'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 1'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 2'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 3

'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 4
 Vẻ ngoài khác lạ của nữ ca sĩ U50

Gương mặt của cô nàng được nhận xét khá đơ cứng, không còn giữ được thần thái và nhan sắc như xưa. Ở một số khoảnh khắc, phần cằm và mắt của nữ ca sĩ lộ rõ dấu hiệu xuống cấp do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Đây không phải là lần đầu tiên giọng ca Hoang Mang lộ vẻ ngoài gây tranh cãi. Trước đó, vào năm 2012, Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt "biến dạng" được cho là do phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng. Từ đó, suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ phải đối diện với những lời chỉ trích, miệt thì về ngoại hình. Thậm chí Hồ Quỳnh Hương là bị gọi "thảm họa thẩm mỹ". Tuy nhiên tại thời điểm đó nữ ca sĩ không lên tiếng về chuyện can thiệp dao kéo. Phải đến năm 2018, cô mới lên tiếng tiết lộ chỉ làm mũi và không can thiệp gì hơn. Dù vậy, từ đó đến nay mỗi lần xuất hiện, nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương vẫn bị đem ra mổ xe, phân tích.

'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 5

'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 6
 Nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội 2002.

Trong sự nghiệp ca hát, Hồ Quỳnh Hương đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhất của cuộc thi Giọng hát hay Sinh viên Toàn quốc 2002; Huy chương vàng giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc 2005; Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất 2006 của giải Mai Vàng; Giải MAMA cho hạng mục "Nghệ sĩ châu Á của năm" 2014...

'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa' - Ảnh 7
Hiếm khi xuất hiện, song lần nào tái xuất Hồ Quỳnh Hương cũng chiếm trọn sự quan tâm của dư luận 

Ở tuổi 43, Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa lập gia đình. Cô dành nhiều thời gian cho kinh doanh, tu tập chứ không còn quá đam mê nghệ thuật. Thỉnh thoảng nữ ca sĩ mới xuất hiện và lần xuất hiện nào cũng gây chú ý mạnh với khán giả.

Rò rỉ đoạn clip gia đình NSƯT Vũ Linh bàn chuyện chia tài sản, Hồng Nhung đòi cho con gái 'đồng sở hữu', Bình Tinh nói 1 câu gây sốc?

Rò rỉ đoạn clip gia đình NSƯT Vũ Linh bàn chuyện chia tài sản, Hồng Nhung đòi cho con gái 'đồng sở hữu', Bình Tinh nói 1 câu gây sốc?

Câu chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận dậy sóng nhiều ngày qua. Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng đang xôn xao thông tin về đoạn clip ghi lại buổi họp bàn phân chia tài sản gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Quỳnh Hương ca sĩ hồ Quỳnh Hương Hồ Quỳnh Hương PTTM

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 30 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 36 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 47 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 51 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 15 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi