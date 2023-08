'Hoang mang' Hồ Quỳnh Hương: Ngoại hình khác lạ, khuôn mặt đơ cứng, khán giả tiếc nuối 'còn đâu thần thái ngày xưa'

Vẻ ngoài khác lạ của nữ ca sĩ U50

Gương mặt của cô nàng được nhận xét khá đơ cứng, không còn giữ được thần thái và nhan sắc như xưa. Ở một số khoảnh khắc, phần cằm và mắt của nữ ca sĩ lộ rõ dấu hiệu xuống cấp do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Đây không phải là lần đầu tiên giọng ca Hoang Mang lộ vẻ ngoài gây tranh cãi. Trước đó, vào năm 2012, Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt "biến dạng" được cho là do phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng. Từ đó, suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ phải đối diện với những lời chỉ trích, miệt thì về ngoại hình. Thậm chí Hồ Quỳnh Hương là bị gọi "thảm họa thẩm mỹ". Tuy nhiên tại thời điểm đó nữ ca sĩ không lên tiếng về chuyện can thiệp dao kéo. Phải đến năm 2018, cô mới lên tiếng tiết lộ chỉ làm mũi và không can thiệp gì hơn. Dù vậy, từ đó đến nay mỗi lần xuất hiện, nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương vẫn bị đem ra mổ xe, phân tích.

Nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội 2002.

Trong sự nghiệp ca hát, Hồ Quỳnh Hương đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhất của cuộc thi Giọng hát hay Sinh viên Toàn quốc 2002; Huy chương vàng giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc 2005; Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất 2006 của giải Mai Vàng; Giải MAMA cho hạng mục "Nghệ sĩ châu Á của năm" 2014...

Hiếm khi xuất hiện, song lần nào tái xuất Hồ Quỳnh Hương cũng chiếm trọn sự quan tâm của dư luận

Ở tuổi 43, Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa lập gia đình. Cô dành nhiều thời gian cho kinh doanh, tu tập chứ không còn quá đam mê nghệ thuật. Thỉnh thoảng nữ ca sĩ mới xuất hiện và lần xuất hiện nào cũng gây chú ý mạnh với khán giả.