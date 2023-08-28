Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều?

Hậu trường 28/08/2023 20:03

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ thừa nhận bản thân 'thua' con gái nhỏ Lisa ở một điều.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh cặp sinh đôi Lisa - Leon đến trường ngày đầu tuần. Hai nhóc tỳ mặc đồ đôi cực dễ thương, vui vẻ chơi đùa trong khuôn viên trường học. Lisa và Leon được nhiều cư dân mạng nhận xét càng lớn càng trổ nét giống bố mẹ hơn, tính cách lại nhanh nhẹn, lém lỉnh.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 1Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 2

Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 3

Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 4
Hai nhóc tỳ mặc đồ đôi cực dễ thương, vui vẻ chơi đùa trong khuôn viên trường học

 

Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà bất ngờ thừa nhận bản thân "thua" con gái Lisa. Cụ thể, bà mẹ 3 con viết: "Ngồi trên xe, Lisa quan sát thấy trong mũi Leon có 1 cái gì đó liền nói mẹ vệ sinh cho Leon trước khi vào lớp. Mẹ Hà là bệnh quan sát từ bé từng chi tiết mà không lại Lisa luôn. Cô trợ lý đắc lực của mẹ Hà".

Dù chỉ mới gần 3 tuổi, thế nhưng ái nữ Lisa đã thành "bà cụ non" khi để ý kĩ từng chi tiết. Khi thấy em trai dính gì đó trong mũi, bé Lisa liền nhờ mẹ vệ sinh cho Leon trước khi vào lớp. Bên cạnh đó, chính "Nữ hoàng giải trí" cũng bày tỏ sự khen ngợi dành cho khả năng quan sát và sự quan tâm của ái nữ Lisa đến em trai Leon.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà bất ngờ thừa nhận bản thân "không lại" con gái Lisa khi để ý kĩ từng chi tiết

 

Khác với em trai song sinh Leon có tính cách hài hước, nghịch ngợm, Lisa có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô bé sở hữu nhiều đường nét được nhận xét là "bản sao Hồ Ngọc Hà".

Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 6
Lisa không chỉ giống cô về gương mặt mà còn thừa hưởng một số tính cách từ mẹ

 

Theo nhận xét của Hồ Ngọc Hà, Lisa không chỉ giống cô về gương mặt mà còn thừa hưởng một số tính cách từ mẹ. Bằng tuổi với Leon nhưng Lisa rất ra dáng chị ba, biết quan sát và chăm sóc em. Trong nhiều tình huống, cô bé thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán khiến bố mẹ yên tâm và tự hào.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân 'thua' con gái con gái chưa đầy 3 tuổi ở một điều? - Ảnh 7
Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

 

Hiện tại, Lisa và Leon đang học mẫu giáo tại một trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM. Quan điểm nuôi dạy con của Hồ Ngọc Hà là để các bé học cách tự lập, không dùng đồ hiệu mà chỉ dùng những thứ phù hợp với lứa tuổi, học tiếng Việt thành thạo trước khi biết ngoại ngữ.

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