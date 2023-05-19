Hồ Bích Trâm nức nở kể về biến cố gia đình: 'Từng nghĩ quẩn khi nhiều lần gồng gánh trả nợ cho anh trai'

Cụ thể, theo chia sẻ, Hồ Bích Trâm sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Năm 15 tuổi, nữ diễn viên đã quyết định tìm kiếm cơ hội làm việc tại TP.HCM. Cô cho biết, công việc mưu sinh đầu tiên là phụ việc ở quán cơm. Sau này, Hồ Bích Trâm theo học ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và theo đuổi đam mê trở thành diễn viên.

Mới đây, tại một chương trình, diễn viên Hồ Bích Trâm đã có dịp trải lòng về quãng thời gian khó khăn để xây dựng sự nghiệp và những biến cố trong quá khứ. Đặc biệt là nữ diễn viên tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn đến mức nghĩ quẩn.

Khi nhớ lại khoảng thời gian đầu livestream bán hàng, Hồ Bích Trâm bồi hồi cho biết từng buồn và khóc nhiều trước những lời mỉa mai của khán giả và cả những người đồng nghiệp về công việc này. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự cố gắng, diễn viên Muôn kiểu làm dâu đã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu để tập trung kiếm tiền.

Trong buổi trò chuyện với diễn viên Ngọc Lan, Hồ Bích Trâm nói về giai đoạn khó khăn của gia đình chính là nguồn động lực để cô phấn đấu nhiều hơn. Từ một diễn viên, Hồ Bích Trâm lấn sân sang kinh doanh để kiếm thêm kinh tế, chăm lo cho gia đình. Dù là nghề tay trái nhưng góp phần lớn giúp cô tạo nên thành công như hiện tại.

Hồ Bích Trâm còn trải lòng về những câu chuyện góc khuất của gia đình khi nhiều lần phải gồng gánh trả nợ cho anh trai. Cô rơi nước mắt tâm sự: "Có một khoảng thời gian anh trai tôi ham chơi và phá rất nhiều thứ. Nhiều đến nỗi tôi cứ phải trả nợ hoài, thậm chí lấy tiền của tôi đi phá. Ngày trước chưa bao giờ anh ấy hỏi thăm tôi một câu mà toàn gọi lúc tôi đang quay phim, gọi "cháy máy" rằng: "Trả nợ cho anh đi, người ta dí anh xuống gầm cầu rồi, anh không có chỗ ngủ, người ta đòi chặt tay anh". Đó là những câu mà tôi bị ám ảnh và trong một thời gian dài tôi sống mà phải đi trả nợ cho anh ấy".

Hồ Bích Trâm khóc hết nước mắt kể về khoảng thời gian phải liên tục gồng gánh trả nợ cho anh trai.

Hồ Bích Trâm còn tiết lộ đã có lúc cô nghĩ quẩn, mua thuốc trừ sâu với ý định kết thúc cuộc đời nhưng nhờ anh trai phát hiện và giấu thuốc. Cô kể: "Đợt đó, anh hai làm một vố lớn mất mấy trăm triệu đồng. Mặt khác thì tôi đang làm phim và cũng bị trục trặc. Đủ thứ chuyện ập tới cùng lúc nên tôi bị stress nặng lắm, toàn nghĩ tiêu cực tại sao mình sống mà bị áp lực quá".

Xuất hiện tại chương trình, anh Sỹ (anh ruột diễn viên Hồ Bích Trâm) cũng rơi nước mắt giãi bày về khoảng thời gian bản thân sa ngã khiến em gái buồn phiền. Anh trai nữ diễn viên bộc bạch: "Tình cảm mà Trâm dành cho tôi quá tuyệt vời! Nếu không có Trâm thì gia đình tôi đã tan nát và tôi cũng không có được cuộc sống vươn lên như ngày hôm nay. Nói chung là chỉ có hai chữ "tuyệt vời" dành cho Trâm".

Ngọc Lan và Quốc Thuận trò chuyện cùng gia đình Hồ Bích Trâm.

Chiêm nghiệm lại loạt biến cố xảy đến, giờ đây Hồ Bích Trâm đã có thể bình thản chia sẻ câu chuyện của gia đình với những suy nghĩ đầy tích cực. Diễn viên gốc Quảng Ngãi bày tỏ: "Tôi nói chuyện này ra vì biết ở ngoài kia có nhiều gia đình sẽ có một người giống như anh của tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi rất tự hào vì anh ấy đã trưởng thành, thay đổi và trở thành người đàn ông tốt của gia đình. Tôi rất vui vì cảm nhận được tình thương mà anh hai dành cho mình".

Hiện tại, ngoài có anh hai yêu thương, Hồ Bích Trâm còn hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ cùng chồng và con trai. Cuối chương trình, chồng của Hồ Bích Trâm bất ngờ gửi tặng bó hoa và những lời nhắn đầy tâm ý đến nữ diễn viên. Không giấu nổi sự xúc động, cô rơi nước mắt bày tỏ với người bạn đời: "Vợ xin lỗi chồng vì những lúc tâm trạng không tốt nên em lỡ buông những lời không nên nói. Từ giờ em sẽ có suy nghĩ khác hơn, em muốn gia đình mình sẽ hạnh phúc".

Cuối chương trình, chồng của Hồ Bích Trâm bất ngờ gửi tặng bó hoa và nhắn nhủ gửi đến nữ diễn viên.

Hồ Bích Trâm (sinh năm 1991) là diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ thông qua loạt bộ phim như: “Muôn kiểu làm dâu”, “Vương miện xương rồng”, “Về nhà ăn Tết”...

Diễn viên Hồ Bích Trâm.

Năm 2021 Hồ Bích Trâm bất ngờ thông báo lên xe hoa với chồng doanh nhân.

Khá kín tiếng về chuyện tình cảm, cho đến tháng 5/2021, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi Hồ Bích Trâm thông báo lên xe hoa với chồng doanh nhân hơn cô 7 tuổi. Từ ngày lập gia đình, nữ diễn viên thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường với người hâm mộ. Đến tháng 12/2022, Hồ Bích Trâm đã thành công hạ sinh nhóc tì đầu lòng và đặt tên thân mật là Lion.