Hiệp Gà tiếp tục thêm 'bóng hồng mới' vào thiên tình sử dài dằng dặc, nhan sắc 'bạn gái' lần này có gì đặc biệt so với những chân dài trước?

Ngoài ra, những ồn ào liên quan đến tình ái cũng khiến Hiệp Gà mất điểm trong mắt công chúng. Nam diễn viên hài đã trải qua 3 cuộc hôn nhân lỡ dở từ năm 2003 tới năm 2019. Cuộc hôn nhân thứ 3 của anh vướng những lùm xùm. Sau khi trở lại tình trạng độc thân, Hiệp Gà tiếp tục phiêu lưu trên đường tình ái. Thi thoảng, anh lại khoe ảnh sánh đôi cùng một cô nàng nóng bỏng và dành những lời ngọt ngào cho đối phương.

Hiệp Hà từng là một trong những cây hài đất Bắc nổi tiếng, cùng thời với Xuân Bắc, Tự Long. Vậy nhưng vì những thị phi về đời tư khiến anh gần như biến mất khỏi làng giải trí một thời gian. Khi trở lại, Hiệp Gà khó lấy lại niềm tin trong lòng khán giả. Tuy nhiên, anh không ngừng nỗ lực khi quay lại với nghệ thuật.

Mới đây, Hiệp Gà tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai ảnh tình cảm bên cô gái lạ. Nam diễn viên hài viết kèm: "Ôi trời ơi. Hôm nay lại say nữa rồi".

Tuy nhiên, thu hút sự chú ý là màn tương tác của ngôi sao làng hài và một dân mạng dưới phần bình luận.

Cụ thể, khi được hỏi: "Ai đấy chú ơi?", Hiệp Gà liền công khai cô gái chính là "người yêu" của mình.

Cô gái sánh đôi cùng nam diễn viên được nhận xét có ngoại hình ưa nhìn.

Hiệp Gà khoe ảnh tình cảm bên "bóng hồng mới". Ảnh: FBNV

Nam diễn viên gây hoang mang khi giới thiệu cô gái là "người yêu". Ảnh: Chụp màn hình

Thỉnh thoảng, Hiệp Gà lại đăng ảnh bên một "bóng hồng mới" và dành những lời mùi mẫn cho đối phương. Ảnh: FBNV

Chưa biết thực hư ra sao, song nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngỡ ngàng về độ "phong lưu" của nam diễn viên hài, thậm chí trêu đùa anh sắp lên xe hoa lần 4.

Hiệp Gà (Dương Đức Hiệp) là một diễn viên hài nổi tiếng. Anh bắt đầu được khán giả biết đến từ các vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần và Gala Cười hay tham gia trong chương trình Táo quân. Từ các chương trình này, Hiệp Gà nổi lên là một danh hài trẻ nổi bật ở miền Bắc. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của anh cũng tỉ lệ thuận với những scandal và thị phi trong showbiz.

Nam diễn viên Bu thằng Bờm từng tốn không ít giấy mực của báo chí về ồn ào với những người vợ cũ. Anh bị nhắc tới với nhiều tiếng xấu vì thay vợ như thay áo. Hiệp Gà kết hôn lần đầu với người vợ Nguyễn Thanh Quý vào năm 2003. Hai người có một con gái sau 6 năm chung sống. Năm 2010, Hiệp Gà đi bước nữa với Thu Trang và nhanh chóng chia tay sau đó. Tháng 4.2016, nam diễn viên kết hôn với Diệu Thúy, kém anh 11 tuổi. Thời điểm tổ chức lễ cưới, anh bật khóc và tuyên bố đây là lần cưới vợ cuối cùng của mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng đã khép lại trong ồn ào khi hai người xích mích chuyện tiền bạc. Hiệp Gà xác nhận chia tay người vợ thứ ba vào cuối năm 2018.