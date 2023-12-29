Hiệp "Gà" sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân: Sắp lên chức bố vợ, qua 53 tuổi mới tìm vợ 4, sống bình dị bên mẹ già và các em

Hiệp Gà đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và từng tuột dốc sự nghiệp vì nghiện ngập. Anh kết hôn lần đầu vào năm 2003 với một cô gái làm nghề cắt tóc tên Thanh Quý. Lúc đó, dù biết chồng nghiện ngập nhưng cô vẫn quyết định về chung một nhà. Thanh Quý cũng là người chăm nom Hiệp Gà khi anh ngồi tù và phải một mình chăm sóc con gái. Đến khi nam diễn viên ra tù, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn và quyết định ly hôn vào năm 2009. Hiệp Gà chia sẻ, vợ cũ hay ghen tuông, cáu giận, còn cô chỉ trích anh có người mới.

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, sinh năm 1977 tại Hưng Yên, từng là diễn viên hài nổi bật ở miền Bắc. Anh ghi dấu ấn qua những vai diễn duyên dáng tại các sân khấu đình đám những năm 2000 như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân hay Gala Cười,... Tuy nhiên, sự nổi tiếng của anh cũng tỉ lệ thuận với những scandal và thị phi trong showbiz.

Đến năm 2016, tình duyên lại đưa đẩy Hiệp Gà kết hôn với người vợ thứ 3 là Diệu Thúy. Trong đám cưới, anh khóc và khẳng định cô là mối tình cuối cùng của mình. Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau đó, cả hai ly hôn do nhiều xích mích cả về chuyện tiền bạc. Sau ly hôn, anh đón hai con là Hân Huyền - con gái lớn với người vợ đầu và bé Đông Hải - con trai chung với vợ ba về nuôi.

Sau đó, Hiệp Gà nhanh chóng cưới vợ hai có tên Thu Trang. Anh từng dành nhiều lời khen 'có cánh' cho vợ hai, khẳng định Thu Trang là người hiểu mình nhất. Tuy nhiên, tình yêu này cũng chỉ kéo dài được một năm.

Hiện tại, nam diễn viên tiết lộ con gái lớn đang học đại học và con trai út học lớp 3. Các con tình cảm và rất quan tâm đến bố. Còn anh sống ở Hưng Yên cùng mẹ và các em. Gia đình anh có 3 thế hệ sống với nhau nhưng rất đoàn kết.

Đến năm 2016, tình duyên lại đưa đẩy Hiệp Gà kết hôn với người vợ thứ 3 là Diệu Thúy. Trong đám cưới, anh khóc và khẳng định cô là mối tình cuối cùng của mình

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hiệp Gà khẳng định phải 4 năm rồi anh chưa yêu ai vì tập trung dành hết tình cảm cho con và chuyện học hành của con. Anh nói: "Tôi thấy khi mình dành trọn tình cảm cho con cái, không có vương vấn câu chuyện bên ngoài xã hội thì cảm xúc và tình cảm gia đình dường như nó tuyệt vời hơn.

Và khi con gái tôi trưởng thành, nó chăm lo cho tôi đầy đủ thì tự nhiên tôi không còn cảm thấy thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nữa. Tất nhiên vẫn có sự trống trải nào đó nhưng nó quá nhỏ để tôi đưa lên bàn cân để đánh đổi.

Nhiều năm qua, cứ làm xong việc là tôi chỉ mong sớm về nhà. 3h sáng tôi cũng đi về nhà nên nếu có người khác thì tôi sẽ lại phải dành thời gian cho họ và khi đó tôi không cân đối được cảm xúc giữa một người phụ nữ với cô con gái lớn.

Còn ông con nhỏ nữa. Ông ấy cũng quái đản, nghịch ngợm và thông minh. Thường thì nó đợi bố về đến nhà thì mới đi ngủ hoặc nó ngủ gục trên bàn hay góc nào đấy trong lúc chờ đợi. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống như thế. Từ lâu rồi tôi mất hẳn cảm giác yêu. Tôi hi vọng nó sẽ trở lại trong một vài năm tới".

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hiệp Gà khẳng định phải 4 năm rồi anh chưa yêu ai vì tập trung dành hết tình cảm cho con và chuyện học hành của con

Hiệp Gà cho biết khi bước sang tuổi 53, anh mới tìm tiếp một mảnh đời nào đó ghép lại. Nam diễn viên cũng hé lộ sắp lên chức bố vợ nên biết đâu một hai năm nữa anh lại muốn có được một người phụ nữ bên cạnh.

Hiệp Gà chia sẻ: "Có câu chuyện là ngày xưa nếu có phụ nữ nào mà bật đèn xanh với tôi là rất "nguy hiểm". Tôi sẽ dễ dàng bắt sóng lại nhưng trong quãng thời gian qua, dù có bật đèn xanh rất cụ thể thì tôi cũng dứt áo đi về. Đến những người bạn, người thân với tôi còn không thể nào hình dung được tại sao tôi lại thay đổi như vậy. Tôi nghĩ phần lớn do hoàn cảnh sống cảm xúc của mình cũng sẽ thay đổi một cách tự nhiên chứ không cần phải cố gắng".

Hiệp Gà cho biết khi bước sang tuổi 53, anh mới tìm tiếp một mảnh đời nào đó ghép lại

Nói về những người cũ, nam danh hài cho biết vào những dịp đặc biệt của các con, anh vẫn mời gia đình mới của vợ cũ đến tham dự. Hiệp Gà chia sẻ: "Hai mẹ bây giờ đang ở xa. Mẹ Quý ở Úc, còn mẹ Thúy ở Hàn. Chị Thúy lấy chồng Hàn Quốc đi khoảng 1 năm rồi. Chị Quý cũng lập gia đình, có con rồi.

Chị Quý lấy chồng, sinh con, tôi và mẹ tôi vẫn lên ăn nhà mới. Cái Huyền (con chung) đỗ đại học, tôi vẫn mời cả vợ chồng về nhà tôi ăn mừng. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Nói chung là bây giờ đến cái tuổi không máu chiến đấu nữa, cũng thích bình an. Thích sáng dậy có mấy ông bạn đi ăn sáng cùng nhau rồi về làm ấm trà nói chuyện này kia rồi lên tiktok chém gió. Buổi chiều ra quán làm 1 tới 2 ly bia hay làm trận cầu lông, đá cầu".

Những năm vừa qua, nguồn thu nhập lớn của anh là từ nền tảng mạng xã hội. Do vậy, ngoài đi diễn và quay phim, tôi cũng tham gia vào các nền tảng xã hội

Những năm vừa qua, nguồn thu nhập lớn của anh là từ nền tảng mạng xã hội. Do vậy, ngoài đi diễn và quay phim, tôi cũng tham gia vào các nền tảng xã hội. Anh nói thêm: "Trên mạng, có những lúc tôi xuất hiện như một idol nhưng cũng có lúc là người bán hàng... Từ khi tiếp cận mạng xã hội thì tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trước đây, tôi không nghe được họ nói vì nếu đối diện trước mặt thì không ai dám nói nhưng qua màn hình điện thoại thì họ lại tự do bày tỏ thái độ, cảm xúc của mình.

Tất nhiên cũng có những bình luận tiêu cực. Lúc mới tham gia, tôi cũng có bức xúc nhưng sau đó dần quen và nhận ra có những bình luận chỉ là trêu nhưng cũng có những cái là không thiện chí thật.

Dù mạng xã hội mang lại lợi nhuận nhưng là diễn viên, tôi vẫn luôn mong muốn được đứng trước ống kính nhiều hơn. Chẳng ai tha thiết ngồi trước màn hình điện thoại để chơi mạng xã hội đâu".