Hiền Thục sau gần 15 năm làm mẹ đơn thân: ‘Không mong mặc váy cưới lộng lẫy vì mơ cũng chẳng có’

Ở tuổi 37, chưa từng mặc váy cưới nhưng Hiền Thục vẫn tự tin rằng mình đang có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người ao ước.

Dù có quá khứ nhiều nước mắt nhưng với những gì đang có hiện tại, Hiền Thục không buồn hay tiếc nuối về những gì đã qua. Cô hạnh phúc khi có một cô con gái hiểu chuyện, sự nghiệp thành công, một tình yêu ngọt ngào và gia đình đầm ấm. Thậm chí trong một cuộc trò chuyện với báo chí mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn cảm ơn quá khứ nhiều nước mắt. Vì nhờ vậy, cô mới có đủ nghị lực và sự mạnh mẽ để thành công như hiện tại.

Với những cống hiến của mình cho nghệ thuật, Hiền Thục đã tạo được một chỗ đứng vững chắc - Ảnh: Internet Sau gần 15 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục lại thấy mình tuy xui mà hên. Ở tuổi 37, trong khi nhiều phụ nữ khác đang bươn chải với nhiều thứ như con cái, gia đình, sự nghiệp thì mọi thứ đã ở trong tầm tay của cô. Giọng ca Nhật ký của mẹ cũng thổ lộ trên Zing, cô không cần một bạch mã hoàng tử hay một đám cưới rình rang vì nếu mơ cũng không có. Hiện tại, cô đang có một tình yêu kéo dài 12 năm, một khoảng thời gian không ngắn để cả hai có thể hiểu và cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Người đàn ông hiện tại chấp nhận quan điểm sống của cô, luôn đặt gia đình và con gái trên tình yêu.

Giọng ca Nhật ký của mẹ luôn tranh thủ thời gian để bên cạnh chăm sóc và chia sẻ nhiều hơn với con gái trong mọi vấn đề - Ảnh: Internet Về chuyện con cái, Hiền Thục chia sẻ, Gia Bảo thấy phiền toái và không thích nổi tiếng như mẹ nên cô rất tôn trọng quyết định của cô bé. Nữ ca sĩ cảm thấy có lỗi khi không thường xuyên bên cạnh con gái như bao phụ huynh khác. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng bù đắp con cho những điều tốt nhất có thể. Một điều hạnh phúc và may mắn của Hiền Thục là con gái rất hiểu chuyện và không bao giờ nhắc về bố hay hỏi những câu khiến cô khó xử. Ở độ tuổi U40, Hiền Thục vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng nhiều chị em ao ước - Ảnh: Internet Hình ảnh sexy mới nhất của Hiền Thục được cô chia sẻ cách đây ít ngày - Ảnh: Internet

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 Trong bộ ảnh mới chia sẻ trên mạng xã hội, Hiền Thục khiến hàng ngàn fan nữ ghen tỵ “nổ đom đóm mắt’ trước vóc dáng nuột nà, gương mặt trẻ trung như gái 18.

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