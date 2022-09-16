Hiền Thục đề nghị cho con tiền đi bơm môi và phản ứng bất ngờ của con gái

Hậu trường 16/09/2022 12:05

Mới đây, Hiền Thục chia sẻ hình ảnh con gái Gia Bảo khi đi uống cafe cùng mẹ và hài hước kể chuyện khuyến khích con đi bơm môi.

Mới đây, Hiền Thục chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh con gái Gia Bảo khi đi uống cafe cùng mẹ và hài hước kể chuyện khuyến khích con đi bơm môi. Nữ ca sĩ cho hay, vì thấy môi trên của Gia Bảo khá mỏng nên cô bảo con: "Nị ơi, Mẹ cho tiền con đi bơm môi nhé". 

Sau đó, phía dưới phần bình luận, Hiền Thục cũng nói thêm cô nhận thấy phần môi trên của con gái hơi mỏng nên nếu đi bơi môi sẽ đẹp hoàn hảo hơn. Tuy nhiên đáp lại lời đề nghị của mẹ, Gia Bảo có phần không đồng tình và cũng không thích việc phẫu thuật thẩm mỹ này để làm đẹp. Qua cách nói chuyện của Hiền Thục và con gái cũng thấy được bà mẹ đơn thân là mẫu người nuôi dạy con rất hiện đại, thoải mái, cô sẵn sàng gợi ý cho con gái phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên, thậm chí là còn cho thêm tiền.

Hiền Thục đề nghị cho con tiền đi bơm môi và phản ứng bất ngờ của con gái - Ảnh 1
Con gái Hiền Thục phản ứng rất gắt khi mẹ bảo đi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Con gái Hiền Thục tên đầy đủ là Nguyễn Hiền Gia Bảo, cô thường gọi thân mật là Tí Nị. Gia Bảo là con gái đầu lòng của nữ ca sĩ với mối tình đầu - nhạc sĩ Tuấn Thăng. Khi Gia Bảo còn nhỏ, nữ ca sĩ thường hay dẫn con theo đi diễn. Một khoảng thời gian dài sau, cô giấu hình ảnh con để Gia Bảo có cuộc sống bình yên, không bị soi mói quá nhiều.

Sau cuộc tình đổ vỡ, con gái chính là tài sản quý giá nhất mà cô có được trong suốt bao năm qua và cũng chính là lý do khiến Hiền Thục 40 tuổi nhưng chưa tìm hạnh phúc riêng cho mình. Vì thế, cô luôn mong muốn con gái sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Hiền Thục đề nghị cho con tiền đi bơm môi và phản ứng bất ngờ của con gái - Ảnh 2
Hiền Thục cũng nói thêm cô nhận thấy phần môi trên của con gái hơi mỏng nên nếu đi bơi môi sẽ đẹp hoàn hảo hơn - Ảnh: FBNV

Hiện tại, khi con đã đủ trưởng thành, nữ ca sĩ cởi mở chia sẻ về cuộc sống của 2 mẹ con. Hiền Thục giữ tính cách trẻ trung nên rất gần gũi với con gái, coi con như một người bạn thân. Cả hai thường xuyên trò chuyện, tâm sự mọi vui buồn trong cuộc sống. Thậm chí, cô luôn khéo léo giao tiếp với con bằng những hình thức như tin nhắn, thư tay khi con gái đến tuổi dậy thì. 

Con gái Hiền Thục hiện đang theo học ngành Quản trị sự kiện tại Việt Nam. Ở tuổi 20, Gia Bảo được mẹ khen cá tính, độc lập và biết theo đuổi ước mơ của mình. Con gái nữ ca sĩ từng giảm 25 kg trong 8 tháng để sở hữu vóc dáng gọn gàng, thon thả hơn ở tuổi 20.

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