Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá'

Hậu trường 18/12/2023 08:56

Trong bài viết mới nhất, Hiền Hồ gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận: "Những hành động, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào một con đường sai lầm".

Sau ồn ào tình ái vào tháng 3/2022, Hiền Hồ bị phần lớn khán giả quay lưng khiến cô phải ở ẩn một thời gian. Cho đến đầu năm nay, nữ ca sĩ mới dần comeback showbiz nhưng dường như sức hút của Hiền Hồ không còn thu hút người hâm mộ như trước. 

Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ mới dần comeback showbiz nhưng dường như sức hút của Hiền Hồ không còn thu hút người hâm mộ như trước

Mới đây nhất, người đẹp bất ngờ có bài viết dài chia sẻ về scandal tình ái khiến sự nghiệp lao đao suốt thời gian vừa qua. Cụ thể, Hiền Hồ thẳng thắn nhận lỗi bản thân từng ảo tưởng, ham mê vật chất và nghĩ đó là tình yêu. Cuối cùng chính bản thân cô bước vào một con đường sai lầm: "Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng. Sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá. Đáng lắm! mình xứng đáng để nhận cú tát thật đau như thế! Những điều đi qua có nhiều cái đúng và nhiều cái thật sai".

Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá' - Ảnh 2

 Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá' - Ảnh 3

Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá' - Ảnh 4
Hiền Hồ bất ngờ có bài viết dài chia sẻ về scandal tình ái khiến sự nghiệp lao đao suốt thời gian vừa qua

Hiền Hồ vẫn mong muốn có cơ hội được khán giả ở bên để nhắc nhở, la mắng cô khi thấy nữ ca sĩ đi lệch khỏi quỹ đạo: "Mình lần đầu đến với cuộc sống này, mình cũng mắc nhiều sai lầm và mình cũng đang trên con đường tiến tới một tương lai hoàn thiện hơn bây giờ. Mình cám ơn tất cả những người đã chỉ dẫn và nhắc nhở mình bằng nhiều cách khác nhau dù nặng hay nhẹ và đặc biệt là những Người bạn bè, người bạn trong gia đình Thơm vẫn ở lại để kiên nhẫn nhìn hành trình mình trưởng thành nhé. Mọi người đã cho mình một cái ôm đầy tình thương và ấm áp!".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều đồng nghiệp để lại lời động viên và hứa sẽ ủng hộ những sản phẩm mới của cô. Một số khác cũng mong khán giả có thể bao dung cho người trẻ sửa đổi những sai lầm.

Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá' - Ảnh 5
Bên dưới bài đăng, rất nhiều đồng nghiệp để lại lời động viên và hứa sẽ ủng hộ những sản phẩm mới của cô

Nhân dịp này, nữ ca sĩ vừa cho ra mắt 4 ca khúc mới, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong showbiz Việt. Hiện tại, sản phẩm dù đạt hơn 10 nghìn lượt xem, song số đông bình luận để lại đều là những lời mỉa mai về ồn ào trong quá khứ.

Hiền Hồ lần đầu nói về ồn ào 'anh em nương tựa': 'Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá' - Ảnh 6
Nhân dịp này, nữ ca sĩ vừa cho ra mắt 4 ca khúc mới, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong showbiz Việt

Tuy nhiên, lý do ra mắt sản phẩm âm nhạc lần này, Hiền Hồ chia sẻ cô muốn nói với chính bản thân mình và những ai đang trong giai đoạn khó khăn, hãy cho bản thân một cơ hội để được dám buông bỏ và mạnh mẽ tiến về phía trước. Cô cho biết: "Sau khi trải qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực, Hiền đã bắt đầu thấy tia sáng ở cuối đường hầm và Hiền vẫn đang tiếp tục với lấy, đuổi theo thứ ánh sáng đó".

Bị 'tẩy chay' kịch liệt, Hiền Hồ chính thức rút khỏi đêm nhạc với Đạt G

Bị 'tẩy chay' kịch liệt, Hiền Hồ chính thức rút khỏi đêm nhạc với Đạt G

Kể từ khi trở lại hoạt động sau ồn ào "anh em nương tựa", Hiền Hồ liên tục gặp phải nhiều cản trở.

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