Hiếm ai 'dễ dãi' như Hồ Ngọc Hà, được Lý Quí Khánh khen một câu vội tặng ngay thứ quý giá này

Hậu trường 10/08/2018 17:14

Có lẽ vì tính hào phóng mà Hồ Ngọc Hà được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp yêu mến. Ngoài Lý Quí Khánh, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng cho biết chỉ khen một câu nhưng được đàn chị tặng đồ hiệu đắt tiền.

Là một ca sĩ nổi tiếng lắm thị phi nhưng Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên chưa bao giờ hết hot trong làng giải trí hiện nay. Vướng phải nhiều ồn ào “rạn nứt” tình cảm, thậm chí cạch mặt với không ít tên tuổi đình đám, thế nhưng khi đứng trước những tin đồn không hay, bạn gái Kim Lý vẫn có rất nhiều những người bạn nghệ sĩ luôn bên cạnh, ủng hộ và không ngại lên tiếng bênh vực.

Đặc biệt là Lý Quí Khánh. Nhà thiết kế tài năng này luôn đồng hành với “Nữ hoàng giải trí” và bênh vực cô. Mối quan hệ tri kỷ của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiếm ai 'dễ dãi' như Hồ Ngọc Hà, được Lý Quí Khánh khen một câu vội tặng ngay thứ quý giá này - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh có mối quan hệ thân thiết nhiều năm - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Lý Quí Khánh vừa đăng tải dòng trạng thái nói về tình bạn nhiều năm của mình và Hà Hồ: “Cách đây 7 năm... lên nhà của idol (chưa phải chị ruột như bây giờ) Hồ Ngọc Hà chơi... Lý Quí Khánh chỉ lỡ miệng khen cái túi hermes của chị đẹp quá, chị liền lấy và nói chị tặng em đấy... không một khắc nào chị do dự về món quà này... và mình giữ đến bây giờ và mỗi lần dùng đều cảm động vì bây giờ chủ cũ của cái túi đã là người bạn tri kỷ của mình rồi! Câu chuyện về cái túi hết nhé!”.

Hiếm ai 'dễ dãi' như Hồ Ngọc Hà, được Lý Quí Khánh khen một câu vội tặng ngay thứ quý giá này - Ảnh 2
Dù đã 7 năm trôi qua nhưng Lý Quí Khánh vẫn giữ rất kỹ chiếc túi này - Ảnh: FBNV
Hiếm ai 'dễ dãi' như Hồ Ngọc Hà, được Lý Quí Khánh khen một câu vội tặng ngay thứ quý giá này - Ảnh 3
Hà Hồ cũng có mối quan hệ rất thân với Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ - Ảnh: Inernet

Những chia sẻ của Lý Quí Khánh khiến fan càng thêm ngưỡng mộ tình bạn đẹp và cả sự hào phóng của Hồ Ngọc Hà. Đặc biệt, dưới phần bình luận, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng đồng tình với lời nhận xét của đồng nghiệp. Anh hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình và Hà Hồ: "Nói chung gặp Hà đừng khen đồ gì hết chứ không lấy cho liền. Mấy bữa khen cái kính đẹp bà đưa và ép lấy luôn haha... Thương ghê".

Hiếm ai 'dễ dãi' như Hồ Ngọc Hà, được Lý Quí Khánh khen một câu vội tặng ngay thứ quý giá này - Ảnh 4
Trước lời khen của đàn em, Hà Hồ chia sẻ: 'Thấy mấy bạn vui là tôi vui... tội gì không tặng' - Ảnh: FBNV

 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Lý Quí Khánh Dương Triệu Vũ

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