H’Hen Niê diện bikini khoe dáng bốc lửa trong bồn tắm khiến dân tình ‘nghẹt thở’

Kỷ niệm 3 năm đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê "chơi lớn" tung bộ ảnh bikini nóng bỏng “đốt mắt” người hâm mộ.
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Ngày 6/1/2018, H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cũng từ đây, cuộc đời của cô gái Ê Đê đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người mẫu vô danh, H’Hen Niê trở thành nàng hậu được khán giả yêu mến, đắt show giải trí và ngày càng nổi tiếng.
Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê gây chú ý khi chiêu đãi khán giả bộ ảnh mừng kỷ niệm 3 năm đăng quang: “Mới đó mà đã 3 năm Hen đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 3 năm không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, và khi nhìn lại thật nhiều kỷ niệm thật đẹp”.
Qua loạt ảnh đăng tải, H’Hen Niê diện trang phục bikini hở bạo giúp khoe triệt để lợi thế hình thể trước ống kính. Nhờ chăm chỉ luyện tập giữ dáng mà nàng hậu sở hữu số đo 3 vòng vô cùng hoàn hảo.
Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của người đẹp Ê Đê: “Các góc chụp đẹp tuyệt vời”, “H’Hen Niê có một vẻ đẹp vừa khỏe khoắn, mộc mạc và bình dị mà chưa một hoa hậu Việt Nam nào có”, “Body cực xịn sò, tuyệt vời quá Hen ơi”, “Đẹp tuyệt vời, yêu cô hoa hậu này vô cùng”, “Quá nhiều sự xinh đẹp ở đây”…