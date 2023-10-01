Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này!

Hậu trường 01/10/2023 06:58

Trước đó, Phương Oanh đã tung ảnh đi thử váy cưới và nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu. Từ khi công khai chuyện yêu đương, Phương Oanh dường như mất hút khỏi các hoạt động showbiz như đóng phim hay tham gia các sự kiện. Gần đây nhất, nữ diễn viên gây chú ý khi bất ngờ tham dự Lễ trao giải Cánh diều vàng 2023. Điều này khiến người hâm mộ mong chờ sự tái xuất của Phương Oanh trên màn ảnh Việt.

Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này! - Ảnh 1
Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu

Mới đây, theo thông tin từ Người đưa tin, đám cưới của Phương Oanh - Shark Bình sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên vẫn chưa chọn địa điểm tổ chức hôn lễ. Sáng 27/9 vừa qua, trên trang cá nhân, Phương Oanh đã tung ảnh đi thử váy cưới và nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ. Nhà thiết kế Lek Chi cho biết, cô bắt đầu hợp tác với Phương Oanh từ tháng 8 để lên ý tưởng cho trang phục của nữ diễn viên trong ngày trọng đại. Thiết kế được diện trong ngày cưới vẫn chưa được hé lộ.

Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này! - Ảnh 2
Đám cưới của Phương Oanh - Shark Bình sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới

Đáng chú ý, dưới phần bình luận bài viết này, một người quen của Phương Oanh trêu chọc rằng mình còn giữ nhiều ảnh cưới của nữ diễn viên khi cô đóng phim, có thể đóng thành album cưới. Shark Bình liền tỏ thái độ "ghen tuông" khi nói: "Ôi ghen quá ghen quá đi mất. 'Đám cưới quốc dân' vậy luôn". Ngay cả Phương Oanh cũng phải thừa nhận bộ ảnh cưới trong phim của mình là đạo cụ "bất bại".

Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này! - Ảnh 3
Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này! - Ảnh 4
Shark Bình 'ghen ra mặt' khi một người quen của Phương Oanh trêu chọc rằng mình còn giữ nhiều ảnh cưới của nữ diễn viên khi cô đóng phim, có thể đóng thành album cưới

Trước thềm làm cô dâu, Phương Oanh cũng hé lộ hình ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng trẻ đang được xây dựng. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Một chiếc bếp mới thật chill”. Được biết, tổ ấm mới này dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay. Có lẽ vì là cô gái yêu thích nấu nướng cho gia đình nên Phương Oanh đã dành nhiều tâm huyết, công sức chăm chút cho không gian bếp.

Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này! - Ảnh 5
Trước thềm đám cưới, Phương Oanh đã chia sẻ ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng trẻ đang được xây dựng

Theo hình ảnh đăng tải, phòng bếp được trang trí bàn ăn hiện đại gồm 10 ghế. Bên trên có hệ thống đèn chùm thả, kết hợp với ánh sáng tạo nên sự ấm cúng, hiện đại. Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt.

Hé lộ thời gian Phương Oanh tổ chức lễ cưới, Shark Bình 'ghen ra mặt' khi bạn bè trêu chọc điều này! - Ảnh 6
Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt

Nữ diễn viên thường xuyên vào bếp, chiều theo khẩu vị của chồng. Mỗi lần họ đi nhà hàng, thấy món ngon hợp khẩu vị, diễn viên đều tìm hiểu công thức để về nhà trổ tài. Shark Bình dành nhiều lời khen về tài nấu ăn, chăm sóc nhà cửa của vợ.

Phương Oanh trổ tài làm vợ đảm trước thềm đám cưới, dân tình liền soi ra chi tiết này

Phương Oanh trổ tài làm vợ đảm trước thềm đám cưới, dân tình liền soi ra chi tiết này

Trước thềm hôn lễ, nữ diễn viên Phương Oanh liên tục trổ tài vợ đảm khi tự tay nấu mâm cơm nhà đủ các món ngon, chế biến cầu kỳ để chiêu đãi ông xã.

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Từ khóa:   Phương Oanh đám cưới Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình

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