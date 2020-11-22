Hé lộ cơ ngơi hoành tráng của gia đình Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 ở quê nhà

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020, những thông tin về Đỗ Thị Hà nhanh chóng được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm.

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Đỗ Thị Hà đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện năm nay. Ngay sau khi đăng quang, tất tần tật những thông tin về Tân Hoa hậu đều được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Theo đó, gia cảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến khán giả tò mò hơn cả.

Danh hiệu Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức thuộc về người đẹp Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 – Ảnh: Internet

Những thông tin xoay quanh chuyện đời tư của Tân Hoa hậu đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet

Được biết, gia đình Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 đang sinh sống tại thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Qua hình ảnh được tiết lộ, ngôi nhà mà gia đình Đỗ Thị Hà đang sở hữu có diện tích lớn nhất nhì thôn. Phần cổng được xây kiên cố và hoành tráng.

Đỗ Thị Hà sống cùng bố mẹ trong căn nhà rộng rãi và khang trang ở Thanh Hóa – Ảnh: Internet

Phần cổng vào hoành tráng của gia đình nàng hậu - Ảnh: Internet

Bên trong khuôn viên vô cùng rộng rãi, phần diện tích lớn dùng để trồng hoa lan và nhiều loại cây khác nhau. Đặc biệt, gia đình Đỗ Thị Hà còn xây một ao lớn dùng để nuôi thả cá.

Một số hình ảnh về cơ ngơi của gia đình Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet

Hiện tại, những thông tin về đời tư của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn đang là chủ đề nóng hổi được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

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