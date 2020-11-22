Hé lộ cơ ngơi hoành tráng của gia đình Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 ở quê nhà

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020, những thông tin về Đỗ Thị Hà nhanh chóng được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm.
- Hồng Quế gây tranh cãi khi chê bai nhan sắc Đỗ Thị Hà, công khai ủng hộ thí sinh chỉ lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam
- Bộ ảnh đọ sắc "nét căng" đầu tiên của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ bị Á hậu 2 Ngọc Thảo giật spotlight!
Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Đỗ Thị Hà đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện năm nay. Ngay sau khi đăng quang, tất tần tật những thông tin về Tân Hoa hậu đều được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Theo đó, gia cảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến khán giả tò mò hơn cả.
Được biết, gia đình Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 đang sinh sống tại thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Qua hình ảnh được tiết lộ, ngôi nhà mà gia đình Đỗ Thị Hà đang sở hữu có diện tích lớn nhất nhì thôn. Phần cổng được xây kiên cố và hoành tráng.
Bên trong khuôn viên vô cùng rộng rãi, phần diện tích lớn dùng để trồng hoa lan và nhiều loại cây khác nhau. Đặc biệt, gia đình Đỗ Thị Hà còn xây một ao lớn dùng để nuôi thả cá.
Hiện tại, những thông tin về đời tư của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn đang là chủ đề nóng hổi được cư dân mạng bàn tán xôn xao.