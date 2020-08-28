Hậu tin đồn hẹn hò, Nhật Kim Anh và TiTi (HKT) bị phát hiện đi du lịch chung?

Hậu trường 28/08/2020 11:45

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh và TiTi (HKT) trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý không nhỏ từ công chúng.

Cuối tháng 7 vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin Nhật Kim Anh đang hẹn hò với TiTi (HKT). Trước những ồn ào này, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ với đàn em, đồng thời cho biết cả hai chỉ dừng ở mức đồng nghiệp.

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Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều người vẫn bán tín bán nghi về mối quan hệ thực sự của cặp đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, TiTi bất ngờ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh tại một resort kèm dòng trạng thái: “Hạnh phúc là khi có sự tồn tại của bình yên trong mỗi con người chúng ta”.

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Hình ảnh TiTi đăng tải...

Điều đáng nói là trước đó không lâu, Nhật Kim Anh cũng từng đăng tải loạt ảnh tại một khu nghỉ dưỡng với khung cảnh tương tự. Nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra sự trùng hợp này và đặt câu hỏi phải chăng Nhật Kim Anh và TiTi đi du lịch cùng nhau nhưng cố tình đăng ảnh khác ngày để tránh bị soi?

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...có khung cảnh khá tương đồng với nơi Nhật Kim Anh từng du lịch - Ảnh: FB

Trong ngày sinh nhật của Nhật Kim Anh, TiTi cũng đã khoe hình ảnh bó hoa lớn hình trái tim kèm dòng chia sẻ: “Yêu em”. Sau đó, người hâm mộ phát hiện trong số quà tặng mà Nhật Kim Anh nhận trong ngày sinh nhật có bó hoa giống với bó hoa mà TiTi đã đăng. Điều này càng khiến nhiều người hoài nghi việc Nhật Kim Anh và TiTi hẹn hò là thật.

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Dân tình soi ra bó hoa của TiTi trong những món quà sinh nhật của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Tuy nhiên hiện tại, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

Từ khóa:   Nhật Kim Anh và TiTi TiTi HKT diễn viên Nhật Kim Anh

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