Hậu tin đồn cặp trai trẻ, Nhật Kim Anh đăng ảnh thân thiết với TiTi, tiết lộ quan hệ hiện tại cho cả thế giới

Mặc kệ mọi lời đồn đoán của cộng đồng mạng, động thái mới đây của ca sĩ Nhật Kim Anh với cựu thành viên nhóm HKT gây chú ý lớn.

Những ngày qua, ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ vướng ồn ào tình ái với ca sĩ TiTi. Theo đó, cặp đôi bị cựu thành viên nhóm HKT - ca sĩ Hồ Gia Hùng đăng đàn tố cặp kè với nhau. Hơn thế, ca sĩ TiTi còn bị tố phụ bạc vợ con để đến với đàn chị vì tiền.

Ca sĩ TiTi tuyên bố sẽ kiện vì bị tố phụ bạc vợ con để đến với Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Trước những thông tin không hay về mình, người trong cuộc đã lên tiếng. TiTi cho biết, vì tính chất công việc nên anh và đàn chị thường xuyên xuất hiện thân thiết bên nhau và đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến một số hiểu nhầm không hay.

Về phía Nhật Kim Anh, cô không mấy để tâm đến tin đồn tình ái và thoải mái chia sẻ ảnh thân thiết bên "người tình tin đồn". Cách đây không lâu, cô công khai bức ảnh chụp riêng với TiTi khi cùng tham dự buổi tiệc sinh nhật của một người quen. Bà mẹ một con còn thoải mái tiết lộ: "Up tấm hình cho cả thế giới biết chúng ta còn chơi với nhau và đứng gần nhau hơn nhé".

Nhật Kim Anh đăng công khai khoảnh khắc thân thiết với ca sĩ TiTi. Dường như cô không mấy để tâm đến tin đồn tình ái đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: FB

Hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn còn vướng mắc trong vụ kiện giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc - Ảnh: FB

Động thái của Nhật Kim Anh giữa thời điểm nhạy cảm này khiến dư luận chú ý. Đây như một lời khẳng định họ vẫn giữ mối quan hệ "chị - em" thân thiết.

Hari Won: Chồng tôi cứ về nhà là tiếp tục nói liến thoắng, ca hát không nghỉ "Tôi cứ vài tháng lại bị đồn có bầu, trong khi tôi chưa bao giờ đẻ, con cứ ở trong bụng tôi mãi. Trong cuộc đời mình, tôi bị đồn có bầu phải đến 20 lần rồi" – Hari Won nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-don-cap-trai-tre-nhat-kim-anh-dang-anh-than-thiet-voi-titi-tiet-lo-quan-he-hien-tai-cho-ca-the-gioi-375406.html