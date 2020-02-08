Hậu ly hôn, Hồng Đào khoe cuộc sống bình yên bên con gái út tại Mỹ

Hậu trường 08/02/2020 13:45

Sau khi công khai chuyện ly hôn với chồng cũ Quang Minh, cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Thông tin Hồng Đào và Quang Minh ly hôn sau hơn 20 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối. Cặp đôi chia tay một cách nhẹ nhàng và êm đẹp. Sau khi "đường ai nấy đi", vợ chồng danh hài hải ngoại bắt đầu cuộc sống mới.

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Ly hôn sau hơn 20 năm bên nhau hạnh phúc, vợ chồng nghệ sĩ trở lại cuộc sống độc thân và không nói bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến nhau - Ảnh: Internet

Sau biến cố hôn nhân, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, lạc quan nhất. Nữ nghệ sĩ tìm niềm vui bên công việc, bạn bè và đi du lịch nhiều nơi. Mới đây, danh hài Hồng Đào thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bình yên bên con gái út.

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Sau Tết, Hồng Đào vẫn đang ở Mỹ cùng con gái - Ảnh: FB

Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Từ ngày con út biết lái xe đi học, tôi mất job tài xế. Hôm nay nó nhờ mẹ chở lên trường để đi cắm trại, lâu rồi mới có lại cảm giác buổi sáng vội vàng đưa đón, cảm giác hạnh phúc.

Bọn trẻ lớn nhanh như thổi. Có những điều qua rồi chẳng bao giờ tìm lại được. Tranh thủ yêu thương nhau thật nhiều nhé cả nhà mình ơi".

Hậu ly hôn, Hồng Đào khoe cuộc sống bình yên bên con gái út tại Mỹ - Ảnh 3

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Khoảnh khắc bình yên của bà mẹ hai con tại Mỹ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Hồng Đào cũng tích cực chia sẻ về cuộc sống độc thân vui vẻ đến công chúng. Rời sân khấu, cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, đi mua sắm, dạo phố... Có thể thấy, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú sốc hôn nhân, hướng đến cuộc sống tốt đẹp phía trước.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của 2 cô con gái nhà Quang Minh và Hồng Đào

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của 2 cô con gái nhà Quang Minh và Hồng Đào

Hai cô con gái của nghệ sĩ hài Quang Minh và Hồng Đào được nhận xét ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

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