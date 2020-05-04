Hậu ly hôn chồng Tây, cuộc sống của Hồng Nhung và các con ra sao tại biệt thự ở Mỹ?

Hậu trường 04/05/2020 15:22

Hiện tại, nữ ca sĩ Hồng Nhung đang cùng hai bé Tôm và Tép tận hưởng cuộc sống bình yên trong căn biệt thự tại Mỹ.

Đầu tháng 3/2020, ca sĩ Hồng Nhung tạm gác lại công việc để cùng các con sang Mỹ tận hưởng kỳ nghỉ dài. Theo đó, cả ba mẹ con nữ diva đang sống trong biệt thự riêng ở bang California (Mỹ).

Được biết, Hồng Nhung mua biệt thự tại Mỹ để tiện đi lại giữa hai nước. Tổ ấm của “nàng Bống” được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại, sang trọng với gam màu trắng chủ đạo.

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Một góc biệt thự của Hồng Nhung được tiết lộ - Ảnh: Internet

Vốn là người yêu thiên nhiên và thích không gian mở nên ngôi nhà của nữ ca sĩ được thiết kế với rất nhiều cửa kính đón nắng. Bên cạnh đó, Hồng Nhung còn xây liền kề phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và phòng sinh hoạt với nhau để tạo không gian rộng rãi.

Trên mạng xã hội, giọng ca “Ru tình” thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của ba mẹ con đến người hâm mộ.

Khoảng thời gian sống tại Mỹ, Hồng Nhung vẫn duy trì thói quen tập Yoga mỗi ngày vào buổi sáng. Đây cũng chính là bí quyết để cô giữ được vóc dáng săn chắc cùng tinh thần thoải mái.

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Nhờ chăm chỉ luyện tập yoga, vóc dáng của nữ ca sĩ vô cùng thon gọn ở tuổi 50 - Ảnh: FB

Trong khi đó, hai bé Tôm và Tép cũng rất yêu thích cuộc sống tại xứ sở cờ hoa. Hàng ngày, Hồng Nhung hướng dẫn các con tự làm các món ăn đơn giản, chăm sóc cây cối, học cưỡi ngựa, chơi đàn piano và sinh hoạt ngoài trời để vận động cơ thể.

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Hai bé Tôm và Tép được mẹ dạy cách tự lập - Ảnh: FB

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Hồng Nhung hạnh phúc bên các con - Ảnh: FB

Có thể thấy, sau đổ vỡ, Hồng Nhung đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ. 

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