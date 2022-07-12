Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết

Hậu trường 12/07/2022 11:21

Nam diễn viên Mạc Văn Khoa chia sẻ trong một chương trình, thẳng thắn mình còn khiếm khuyết trong hành trình chăm sóc con gái.

Không chỉ thành công trên sự nghiệp diễn xuất, diễn viên hài Mạc Văn Khoa còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu một tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp và con xinh.

Dù đã có khoảng thời gian chung sống và có với nhau bé Minnie kháu khỉnh nhưng mới đây vào tháng 6 vừa qua, vợ chồng Mạc Văn Khoa mới chính thức tổ chức hôn lễ. Nam diễn viên chia sẻ đây là món quà anh muốn dành tặng cho vợ yêu sau chuỗi ngày gắn bó, đồng thời thực hiện lời hứa với người quan trọng nhất đời anh.

Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết - Ảnh 1
 
Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết - Ảnh 2
Vào tháng 6 vừa qua, vợ chồng Mạc Văn Khoa mới chính thức tổ chức hôn lễ - Ảnh: Internet

Trong cuộc sống đời thường, Mạc Văn Khoa cho thấy anh vừa là người chồng, người cha đảm đang, mẫu mực khi thường xuyên phụ giúp vợ chăm con. Dẫu vậy mới đây, nam diễn viên chia sẻ trong một chương trình, anh đã thẳng thắn thừa nhận khiếm khuyết trong hành trình chăm sóc con gái.

Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết - Ảnh 3
"Bố bỉm" Mạc Văn Khoa cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi vì mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ - Ảnh: Internet

Chia sẻ cụ thể về lý do trên, Mạc Văn Khoa cho biết: "Có một điều phải thú nhận là mình chưa phải là một người bảo mẫu tốt. Khoa có thể hoạt náo chương trình, khiến không khí sôi nổi và vui vẻ, chứ để hiểu các con, an ủi, dỗ dành các con thì khó quá. Cảm ơn Khu rừng nhỏ rất nhiều vì đã cho Khoa một cơ hội để lắng lại, nhìn lại mình xem còn gì khiếm khuyết trong hành trình chăm sóc con, làm bạn với con. Đây sẽ là hành trang rất quý giá để mình mang theo trên chặng đường phía trước".

Có thể thấy, dù đã lập gia đình, có con nhỏ đã lâu và dường như là người có kinh nghiệm nhất trong việc chăm sóc, dỗ dành các bé nhưng "bố bỉm" Mạc Văn Khoa cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi vì mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nhiều khi anh chưa phán đoán, định hình được các bé sẽ phản ứng như thế nào để chuẩn bị tâm lý.

Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết - Ảnh 4
Mạc Văn Khoa sẽ chăm sóc các em nhỏ trong Khu rừng nhỏ. Chương trình dành cho trẻ em này từng nhận giải thưởng danh giá của SBS Awards - Ảnh: Internet

Là một người bạn đồng hành với Mạc Văn Khoa trong chương trình, Hứa Vĩ Văn cho biết đây là lần đầu tiên anh phải chăm sóc nhiều em bé đến thế.

"Ở gia đình tôi cũng thường chăm sóc, chơi với các cháu, nhưng cũng chỉ có một vài bé thôi, và tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ mẹ và các anh chị. Nhưng tại đây, tôi và ba người bạn đồng hành phải phân chia nhau chăm sóc sức khỏe, lo chuyện sinh hoạt và tổ chức trò chơi cho các bé. Rất nhiều áp lực nhưng bù lại, chúng tôi cũng được các bé tiếp thêm năng lượng từ sự chân thành, đáng yêu của các em", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Sau khi hạ sinh ái nữ, vợ chồng Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh của con lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cặp đôi còn rất chú ý đến tạo hình của nhóc tì nhà mình. Từ quần áo, giày dép đến các phụ kiện thời trang, tất cả đều được Mạc Văn Khoa và bà xã chuẩn bị đầy đủ.

Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết - Ảnh 5
Sau khi hạ sinh ái nữ, vợ chồng Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh của con lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước khi bé Minnie trở nên "cứng cáp" như hiện tại, bà xã Mạc Văn Khoa cũng rất mê dùng app chỉnh tóc cho con gái. Cụ thể, bà mẹ 1 con thường chụp ảnh ái nữ rồi thêm đủ loại tóc giả vào. Có thể thấy, ngay từ khi nhóc tì còn bé, Thảo Vy đã rất đam mê làm đẹp cho con.

NSND Tự Long mừng đám cưới Mạc Văn Khoa 500 triệu đồng?

NSND Tự Long mừng đám cưới Mạc Văn Khoa 500 triệu đồng?

Việc công khai số tiền mừng cưới là điều tế nhị và ít khi được tiết lộ, thế nên cuộc trò chuyện qua lại giữa Tự Long và Mạc Văn Khoa nhận được sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Văn Khoa và vợ Mạc Văn Khoa Mạc Văn Khoa chăm con

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An