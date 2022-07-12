Hành trình làm 'bố bỉm sữa' của Mạc Văn Khoa, thẳng thắn mình còn nhiều khiếm khuyết

Dù đã có khoảng thời gian chung sống và có với nhau bé Minnie kháu khỉnh nhưng mới đây vào tháng 6 vừa qua, vợ chồng Mạc Văn Khoa mới chính thức tổ chức hôn lễ. Nam diễn viên chia sẻ đây là món quà anh muốn dành tặng cho vợ yêu sau chuỗi ngày gắn bó, đồng thời thực hiện lời hứa với người quan trọng nhất đời anh.

Không chỉ thành công trên sự nghiệp diễn xuất, diễn viên hài Mạc Văn Khoa còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu một tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp và con xinh.

Chia sẻ cụ thể về lý do trên, Mạc Văn Khoa cho biết: "Có một điều phải thú nhận là mình chưa phải là một người bảo mẫu tốt. Khoa có thể hoạt náo chương trình, khiến không khí sôi nổi và vui vẻ, chứ để hiểu các con, an ủi, dỗ dành các con thì khó quá. Cảm ơn Khu rừng nhỏ rất nhiều vì đã cho Khoa một cơ hội để lắng lại, nhìn lại mình xem còn gì khiếm khuyết trong hành trình chăm sóc con, làm bạn với con. Đây sẽ là hành trang rất quý giá để mình mang theo trên chặng đường phía trước".

Trong cuộc sống đời thường, Mạc Văn Khoa cho thấy anh vừa là người chồng, người cha đảm đang, mẫu mực khi thường xuyên phụ giúp vợ chăm con. Dẫu vậy mới đây, nam diễn viên chia sẻ trong một chương trình, anh đã thẳng thắn thừa nhận khiếm khuyết trong hành trình chăm sóc con gái.

Có thể thấy, dù đã lập gia đình, có con nhỏ đã lâu và dường như là người có kinh nghiệm nhất trong việc chăm sóc, dỗ dành các bé nhưng "bố bỉm" Mạc Văn Khoa cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi vì mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nhiều khi anh chưa phán đoán, định hình được các bé sẽ phản ứng như thế nào để chuẩn bị tâm lý.

Mạc Văn Khoa sẽ chăm sóc các em nhỏ trong Khu rừng nhỏ. Chương trình dành cho trẻ em này từng nhận giải thưởng danh giá của SBS Awards - Ảnh: Internet

Là một người bạn đồng hành với Mạc Văn Khoa trong chương trình, Hứa Vĩ Văn cho biết đây là lần đầu tiên anh phải chăm sóc nhiều em bé đến thế.

"Ở gia đình tôi cũng thường chăm sóc, chơi với các cháu, nhưng cũng chỉ có một vài bé thôi, và tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ mẹ và các anh chị. Nhưng tại đây, tôi và ba người bạn đồng hành phải phân chia nhau chăm sóc sức khỏe, lo chuyện sinh hoạt và tổ chức trò chơi cho các bé. Rất nhiều áp lực nhưng bù lại, chúng tôi cũng được các bé tiếp thêm năng lượng từ sự chân thành, đáng yêu của các em", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Sau khi hạ sinh ái nữ, vợ chồng Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh của con lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cặp đôi còn rất chú ý đến tạo hình của nhóc tì nhà mình. Từ quần áo, giày dép đến các phụ kiện thời trang, tất cả đều được Mạc Văn Khoa và bà xã chuẩn bị đầy đủ.

Sau khi hạ sinh ái nữ, vợ chồng Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh của con lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước khi bé Minnie trở nên "cứng cáp" như hiện tại, bà xã Mạc Văn Khoa cũng rất mê dùng app chỉnh tóc cho con gái. Cụ thể, bà mẹ 1 con thường chụp ảnh ái nữ rồi thêm đủ loại tóc giả vào. Có thể thấy, ngay từ khi nhóc tì còn bé, Thảo Vy đã rất đam mê làm đẹp cho con.