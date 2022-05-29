Giữa ồn ào bạo lực học đường, sao nữ Vbiz gia thế khủng hé lộ từng bị bắt nạt tại trường quốc tế: 'Là học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng'

Hậu trường 29/05/2022 15:11

Một sao nữ nổi tiếng của showbiz Việt hé lộ từng là nạn nhân của bạo lực học đường tại trường quốc tế. Tuy nhiên, phản ứng của mẹ cô mới là điều gây chú ý.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng trước thông tin liên quan đến vấn đề bạo lực học đường tại một trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Theo đó, một phụ huynh đến trường và cho biết con mình bị bạn học đánh dữ dội. Chia sẻ với Zing News, hiệu trưởng trường này đã lên tiếng xác nhận vụ việc, cho hay  sẽ xử lý công bằng và làm việc với phụ huynh. Hiện, diễn biến của sự việc đang được nhiều người quan tâm.

Ở một diễn biến khác, mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đã bất ngờ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình liên quan đến vấn đề trên. Theo đó, rich kid cho biết cô là cựu học sinh của ngôi trường này trong suốt 8 năm từ lớp 5 cho đến hết lớp 12.

Giữa ồn ào bạo lực học đường, sao nữ Vbiz gia thế khủng hé lộ từng bị bắt nạt tại trường quốc tế: 'Là học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng' - Ảnh 1

 Ngọc Thanh Tâm - Ảnh: Internet

Theo Ngọc Thanh Tâm, ngôi trường đã tạo cho cô 1 nền tảng vững chắc nhưng khi biết về những ồn ào vừa qua, cô cảm thấy rất buồn bởi bản thân cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Tuy nhiên, Ngọc Thanh Tâm cho biết bản thân và gia đình đặc biệt là mẹ cô vẫn tin vào cách xử lý của nhà trường.

Giữa ồn ào bạo lực học đường, sao nữ Vbiz gia thế khủng hé lộ từng bị bắt nạt tại trường quốc tế: 'Là học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng' - Ảnh 2
Bài viết của Ngọc Thanh Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

"Vậy mà mấy hôm nay quá nhiều ồn ào, tự dưng cảm thấy buồn. Chuyện học sinh ăn hiếp nhau ngay cả khi mình học ở đó mình cũng trực tiếp là một nạn nhân. Có một bạn người Pháp đến kéo quần thể dục mình xuống mà mình cũng như em đó, là một học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng. Anh trai mình học cùng trường lên định xử lý nhưng thầy cô giáo can và sau đó giải quyết một cách đầy trách nhiệm. Đến hôm nay mình vẫn có niềm tin vào khả năng xử lý của thầy cô. 

Mình hiểu khi con mình bị như vậy, phụ huynh nào cũng xót, nhưng đến cuối ngày mình phải có niềm tin ở ngôi trường mà mình đã quyết định chọn cho con mình, như cách mà mẹ mình đã dũng cảm dám đứng lùi lại để thầy cô giải quyết và luôn có niềm tin sâu sắc vào ngôi trường để mình có thể tiếp tục việc học tới 8 năm" - trích bài viết của Ngọc Thanh Tâm.

Bài viết nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, bên cạnh sự đồng cảm dành cho Ngọc Thanh Tâm, netizen cũng hy vọng những người có liên quan sẽ sớm có trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của trẻ con trước tình trạng bạo lực học đường.

Giữa ồn ào bạo lực học đường, sao nữ Vbiz gia thế khủng hé lộ từng bị bắt nạt tại trường quốc tế: 'Là học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng' - Ảnh 3
 Ngọc Thanh Tâm tốt nghiệp cấp 3 tại trường quốc tế - Ảnh: FBNV

Được biết, Ngọc Thanh Tâm (tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, SN 1993) là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Cô nàng là một rich kid chính hiệu trong showbiz với lối sống xa hoa, sang chảnh. 

Ngọc Thanh Tâm được công chúng biết tới khi cô tham gia bộ phim "Hiệp sĩ mù". Mặc dù đã gây được ấn tượng nhưng Ngọc Thanh Tâm lại quyết định tập trung vào việc học tại đại học RMIT. Ngọc Thanh Tâm không chọn đi theo con đường kinh doanh của mẹ, cô quyết định theo học ngành truyền thông kỹ thuật số và diễn xuất.

Giữa ồn ào bạo lực học đường, sao nữ Vbiz gia thế khủng hé lộ từng bị bắt nạt tại trường quốc tế: 'Là học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng' - Ảnh 4
Ngọc Thanh Tâm và mẹ (thứ 2 bên trái ) - Ảnh: FBNV

Trong năm 2015, Ngọc Thanh Tâm xuất hiện trong MV ca khúc chủ đề trong album "Khắc" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, Ngọc Thanh Tâm cũng đã từng tham gia phim ca nhạc "Tuổi hồng thơ ngây" của nam ca sĩ này. Cô cũng từng tự "rót tiền" và đóng chính cho bộ phim "Tâm sắc Tấm" và gần đây nhất là series "Not just a rich kid" trên các nền tảng mạng xã hội.

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Từ khóa:   Ngọc Thanh Tâm bạo lực học đường Trường Quốc Tế

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