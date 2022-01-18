“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao?

Hậu trường 18/01/2022 16:18

Xuất hiện xinh đẹp qua những bức ảnh tự đăng, mới đây “Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm khiến dân tình không khỏi sốc khi chứng kiến nhan sắc và vóc dáng thật qua loạt ảnh được tag.

Là hiện tượng mạng xã hội từ đầu năm 2020, Trần Thanh Tâm được nhiều người biết đến qua nhiều câu nói thả thính tạo hot trend như rót mật vào tai: “"Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ"; “Anh ơi gió đông cận kề, bao nhiêu lớp áo chẳng bằng... love anh",... 

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 1
Trần Thanh Tâm nổi lên như hiện tượng mạng xã hội khi sở hữu nhiều câu nói tạo hot trend

Không chỉ gây ấn tượng với cách nói chuyện ngọt ngào, cô nàng còn khiến dân mạng yêu mến bởi nhan sắc nổi bật. Sau khi được nhiều người biết đến, 10X quyết định rẽ hướng sang sự nghiệp người mẫu, diễn viên. Qua những bức ảnh do cô nàng sinh năm 2000 chia sẻ trên mạng xã hội, dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc vô cùng “ra gì và này nọ” cũng như vóc dáng thon gọn, mảnh mai, vòng eo con kiến gợi cảm, hút mắt người nhìn.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 2
Sở hữu nhan sắc ưa nhìn cùng vóc dáng mảnh mai đáng mơ ước, "hot girl trứng rán" rẽ hướng sang lĩnh vực người mẫu, diễn viên

Thế nhưng kể từ khi được quan tâm, hot girl "trứng rán" cũng rơi vào thị phi khi 5 lần 7 lượt bị bóc mẽ ảnh tự đăng với được tag khác xa ngàn cây số. Mới đây, trên các diễn đàn tích cực lan truyền hình ảnh Thanh Tâm trong một cuộc thi. Khoảnh khắc ghi lại hot girl phô diễn vóc dáng trong bộ váy sexy, khoét xẻ táo bạo.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 3
Xuất hiện trong một cuộc thi mới đây, sắc vóc của Trần Thanh Tâm lại vướng thị phi

Hình ảnh của Thanh Tâm trên sóng truyền hình ngay lập tức gây chú ý. Đặc biệt, chiếm spotlight là vòng eo kém thon gọn, săn chắc, ngoài ra gương mặt của cô nàng cũng khá phúng phính, khác xa với những hình ảnh tự khoe trên mạng xã hội trước đó. Năm lần bảy lượt bị bóc mẽ ảnh tự đăng với được tag khác xa ngàn cây số. Dân mạng cho rằng Thanh Tâm quá lạm dụng filter chỉnh ảnh nên mới có sự khác biệt lớn đến vậy.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 4
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 5
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 6
Sự khác biệt quá lớn về ngoại hình đời thực của Thanh Tâm so với ảnh tự đăng khiến dân tình không khỏi bàn tán

Trước những bức ảnh “kém sắc” được dân tình không ngừng bàn tán này, “hot girl trứng rán” cho rằng có người cố tình "chơi" mình: "Tôi biết có người đã chỉnh ảnh méo mó về tôi rồi đăng tải trên các diễn đàn để bàn tán. Với những trường hợp như vậy, tôi chọn cách không quan tâm"; ''Tôi tự tin ngoại hình cha mẹ ban cho''.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 7
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 8

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 9

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 10
Nhiều bức ảnh trước đây của cô nàng hot girl cũng bị netizen "đào lại" để đem ra so sánh

Sự thay đổi ở Thanh Tâm khiến nhiều người bày tỏ không còn nhận ra "hot girl trứng rán". Một số không khỏi hoài nghi cô nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể khi tham gia trò Q&A (hỏi - đáp) trên Instagram, một người bất ngờ vào thắc mắc với Thanh Tâm: "Chị phẫu thuật V-line ở đâu vậy ạ?".

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 11
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm lộ nhan sắc thật qua ảnh được tag thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 12
Nhiều người cho rằng cô nàng lạm dụng filter quá mức hay có can thiệp dao kéo nhưng hotgirl đều lên tiếng phủ nhận

Trả lời người này, "hot girl trứng rán" chụp gương mặt bày tỏ sự khó chịu kèm chia sẻ: "Chị đâu có sửa hay phẫu thuật gì đâu em ơi".

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