Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo sẽ vắng mặt một thời gian

Trước việc Đàm Vĩnh Hưng thông báo anh sẽ vắng mặt một thời gian, người hâm mộ của nam ca sĩ tỏ ra khá tiếc nuối.

Sinh năm 1971, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ hiếm hoi ở độ tuổi ngũ tuần vẫn giữ được độ "hot" của mình trong làng nhạc Việt. Trong suốt sự nghiệp của mình, nam ca sĩ đã có rất nhiều bản hit đình đám như Nửa Vầng Trăng, Lâu Đài Tình Ái, Soái Ca,... cũng vì lý do này mà fan của anh trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, mọi động thái của nam ca sĩ luôn nhận được sự chú ý đặc biệt.

Hoạt động đã lâu trong làng giải trí, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ được đột 'hot' của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, thông qua trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo rằng sắp tới anh sẽ vắng mặt một thời gian rồi ở Mỹ suốt 7 tháng. Cụ thể, nam ca sĩ viết rằng: "Sau show diễn đêm nay tại Không Tên. Hưng sẽ vắng mặt một thời gian ngắn sau đó sẽ bay Mỹ và Canada… rồi sẽ ở Mỹ nguyên tháng 7 luôn… Nên các fan và khán giả yêu dấu muốn gặp mình ôm hôn, nắm tay, bóp chân thì xông lên Không Tên tối nay đi nha!".

Đàm Vĩnh Hưng thông báo sẽ vắng mặt một thời gian - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, đêm diễn vào tối ngày 28/5 vừa qua cũng chính là đêm diễn cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng trước khi nam ca sĩ vắng mặt một thời gian. Sau đó, anh sẽ sang nước ngoài vài tháng nên mới nhắn nhủ fan hãy tranh thủ gặp mình trước khi xa nhau.

Một só bình luận bày tỏ tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù liên tục vướng vào nhiều ồn ào, khán giả vẫn bao dung và luôn dành cho Đàm Vĩnh Hưng nhiều tình cảm. Đáp lại sự tin tưởng của mọi người, nam ca sĩ thời gian qua rất tích cực hoạt động nghệ thuật và phát hành các sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-bat-ngo-thong-bao-se-vang-mat-mot-thoi-gian-471964.html