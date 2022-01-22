Giữa loạt ồn ào liên quan tới sự ra đi của Chí Tài, động thái của bà xã liền gây chú ý

Hậu trường 22/01/2022 19:25

Mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục livestream giao lưu cùng người hâm mộ và nhắc đến sự việc nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng. Tuy nhiên, động thái sau đó của bà xã Chí Tài lại khiến cư dân mạng càng quan tâm hơn.

Vào tối ngày 22/01, trong buổi phát sóng trực tiếp, "bà trùm Đại Nam" bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến nghệ sĩ Chí Tài qua đời và cho rằng chính danh hài Hoài Linh là người có liên quan. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang và bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn. 

Cụ thể, bà Phương Hằng cho hay: "Riêng Chí Tài chết dưới tay Võ Hoàng Yên chứ không đâu xa hết á. Cũng bấm huyệt về 2 - 3 ngày sau đột quỵ luôn. Hoài Linh biệt tích không dám lên tiếng vì sợ liên lụy cái chết của Chí Tài”.

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Bà Phương Hằng gay gắt chia sẻ về chuyện Hoài Linh từng đưa Chí Tài đến nơi ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, bà xã của Dũng Lò Vôi còn lên tiếng "thách thức" nghệ sĩ hài Hoài Linh. Bà nói: "Đúng không Hoài Linh? Bây giờ Hoài Linh nói không thì lên công chúng đăng đàn đối đầu với bà Hằng đi. Hoài Linh có đưa Chí Tài đến gặp ông Yên chữa bệnh và về chết không? Lên đi. Sợ đến không dám ho luôn. Vì sao? Vì Hoài Linh thừa biết tại sao Chí Tài chết đúng không, nhưng Hoài Linh là cây đa cây đề nên không có nghệ sĩ nào dám tố cáo, chỉ hé ra Chí Tài đi chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên về đột quỵ chết. Y như những con người đã chết dưới tay Võ Hoàng Yên"

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Danh hài Hoài Linh và Chí Tài - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giữa loạt ồn ào, nữ ca sĩ Phương Loan - bà xã nghệ sĩ Chí Tài có động thái đầu tiên trên mạng xã hội giữa. Điều này đã thu hút khá lớn sự quan tâm của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh đến thăm nơi an nghỉ của ông xã kèm theo lời nhắn nhủ: "Thăm anh, hôm nay cắm hoa nụ tầm xuân cho anh. Nhớ". 

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Giữa loạt ồn ào, động thái của bà xã Chí Tài khiến nhiều người chú ý - Ảnh: FBNV

Bài đăng của ca sĩ Phương Loan nhận được tương tác lớn từ khán giả với gần 4.000 lượt yêu thích chỉ sau 1 giờ. Ngay dưới phần bình luận, Đàm Vĩnh Hưng cùng rất nhiều người hâm mộ bày tỏ tình cảm yêu mến với cố nghệ sĩ và không quên an ủi, động viên đến bà xã Chí Tài.

 Liên quan đến những thông tin được bà Hằng tiết lộ trên livestream, phía ca sĩ Phương Loan cũng như danh hài Hoài Linh không có động thái phản hồi hay giải thích nào.

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Từ khóa:   Hoài Linh CEO Nguyễn Phương Hằng nghệ sĩ Chí Tài

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