Giọng ca 'Vũ điệu hoang dã' Hồ Quỳnh Hương khoe sắc vóc cuốn hút sau nhiều lần bị 'dìm hàng'

Nhan sắc hiện tại của Hồ Quỳnh Hương là chủ đề mà cư dân mạng bàn luận nhiều trong thời gian vừa qua.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồ Quỳnh Hương đã đăng tải hai bức ảnh chân dung chụp bên Hồ Gươm, kèm dòng trạng thái: "Em đi qua thu Hồ Gươm biêng biếc chiều…". Hồ Quỳnh Hương đã đăng tải hai bức ảnh chân dung chụp bên Hồ Gươm. Trong hình ảnh được đăng tải, giọng ca 'Hoang mang' diện chiếc đầm 2 dây bằng lụa, cực tôn dáng. Mái tóc bồng bềnh càng giúp cho vẻ ngoài của cô thêm phần nổi bật.

Trong hình ảnh được đăng tải, giọng ca 'Hoang mang' diện chiếc đầm 2 dây bằng lụa, cực tôn dáng. Bài đăng này của Hồ Quỳnh Hương nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Ai ai cũng dành lời khen cho nhan sắc 'không có điểm chê 'của nữ ca sĩ. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, hai bức ảnh này của Hồ Quỳnh Hương chỉnh sửa photoshop khá nhiều nên mới nổi bật như vậy. Đồng thời dẫn chứng từ những khoảnh khắc nữ ca sĩ lộ nhan sắc thật trước ống kính "team qua đường" trước đó không lâu.

Cụ thể, trong sự kiện hồi tháng 7 vừa qua, nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương có phần khác lạ. Gương mặt có phần đơ cứng. Nhiều người cho rằng, gương mặt hiện tại của Hồ Quỳnh Hương là do phẫu thuật quá đà, tuy nhiên cô chỉ lên tiếng thừa nhận sửa mũi, song cô cũng khẳng định chưa hề động chạm vùng khác trên gương mặt. Trong sự kiện hồi tháng 7 vừa qua, nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương có phần khác lạ. Cô chỉ lên tiếng thừa nhận sửa mũi, song cô cũng khẳng định chưa hề động chạm vùng khác trên gương mặt. Hồ Quỳnh Hương là nữ ca sĩ tên tuổi, sở hữu chất giọng đặc biệt của làng nhạc Việt. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2018, cô được mời làm giảng viên ngành Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP HCM. Hồ Quỳnh Hương là nữ ca sĩ tên tuổi, sở hữu chất giọng đặc biệt của làng nhạc Việt. Cô từng dành giải "Ca sĩ trẻ triển vọng" tại cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 1999 lúc mới 19 tuổi. Vốn đã sở hữu giọng ca nội lực, Hồ Quỳnh Hương nhanh chóng trở thành những ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc trẻ Việt Nam với các ca khúc hit như Có nhau trọn đời, Anh, Hoang mang, Căn phòng mưa rơi, Vũ điệu hoang dã... Thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh. Chọn lối sống kín tiếng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giong-ca-vu-ieu-hoang-da-ho-quynh-huong-khoe-sac-voc-cuon-hut-sau-nhieu-lan-bi-dim-hang-615523.html