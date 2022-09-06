Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào

Hậu trường 06/09/2022 09:32

Sáng nay (6/9), linh cữu của Châu Kim Sang được đưa đến hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Trong giây phút tiễn biệt, ba mẹ của cố người mẫu không kìm được nước mắt.

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não, Châu Kim Sang từ giã cõi đời ở tuổi 26 vào ngày 3/9. Sự ra đi của cố người mẫu để lại tiếc thương cho người thân, bạn bè và khán giả. Trong sáng nay (6/9), lễ động quan của người đẹp chuyển giới đã được diễn ra trong không khí trang trọng. Người thân, làng xóm đều có mặt đông đủ, ai nấy đều nghẹn ngào trong giờ phút cuối tiễn biệt nữ người mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 1
Khung ảnh tại đám tang của Chau Kim Sang trước giờ đưa đi hỏa táng. Ảnh: Viez.vn

Ngay sau khi linh cữu của con gái được đưa ra khỏi nhà, ba mẹ Châu Kim Sang không thể kìm được nước mắt. Khung cảnh đau buồn bao trùm căn nhà trọ nhỏ ở Quận 12 (TP.HCM) trong những ngày qua, hôm nay thêm nặng trĩu bước chân đưa tiễn người mẫu xấu số về với đất mẹ. 

Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 2
Mẹ của cố người mẫu bần thần đứng một góc. Ảnh: Yan.vn

 

Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 3
Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 4
Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 5
Ba mẹ của Châu Kim Sang bật khóc nghẹn ngào trong giờ phút tiễn biệt. Ảnh: Yan.vn

Khung cảnh đưa tiễn Châu Kim Sang lần cuối cũng khá vắng vẻ. Không có sao Việt nào tham dự, chỉ người thân và hàng xóm đến tiễn biệt cô. Sau khi rời khỏi nhà, di thể của nữ người mẫu được đưa đến nghĩa trang Bình Hòa Hưng để hỏa táng.

Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 6
Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 7
Linh cữu của Châu Kim Sang được đưa đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Ảnh: Yan.vn

Những năm tháng cuối đời, Châu Kim Sang trải qua nhiều đau đớn. Mẹ của người đẹp chuyển giới cho biết, câu nói cuối cùng mà con gái nói với bà là "mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa". Dù rất thương con, nhưng bà cũng không có cách gì để con bớt đau đớn.

"Câu cuối cùng Sang nói với mẹ là mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con không sao đâu. Khi ấy con gái út đau đớn lắm, muốn nói gì đó mà không thể nói được, nước mắt cứ trào ra hai bên. Đau quá nên con bé chỉ biết bức đầu ra hiệu. Rồi tôi hiểu và cho Sang uống thuốc giảm đau. Trong thời gian tại nhà, dù không nói được nhưng Sang cảm nhận được hết. Tôi thương vì con bé cực khổ quá, bươn chải từ nhỏ", mẹ Châu Kim Sang nghẹn ngào tâm sự với Thể thao & Văn hóa.

Giờ phút cuối tiễn đưa người mẫu Châu Kim Sang về nơi an nghỉ: Khung cảnh quạnh quẽ, ba mẹ khóc nấc nghẹn ngào - Ảnh 8
Châu Kim Sang (1996 - 2022). Ảnh: VnExpress

Châu Kim Sang sinh năm 1996, quê ở An Giang, là con út trong gia đình bốn anh chị em, bố mẹ làm nông, nhà nghèo. Sinh ra là con trai nhưng cô có nét nữ tính bẩm sinh, từ giọng nói hay vóc dáng, gương mặt. Châu Kim Sang có thời gian đấu tranh với gia đình để được sống đúng với con người thật.

Năm 18 tuổi, cô rời quê lên thành phố lập nghiệp. Nhờ khả năng và nghị lực, Châu Kim Sang từng bước đến với các cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp. Năm 2018, cô được đánh giá cao khi thi The Tiffany Vietnam - chương trình dành cho cộng đồng LGBT. Sau đó, người mẫu tham gia Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2019 và 2020, dừng chân lần lượt ở top 10 và top 15. 

Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Á hậu Thúy Vân nhận xét Kim Sang có khuôn mặt đẹp, tính tình dễ thương, ngoan ngoãn, được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.

Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố

Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố

Không lâu sau khi bạn trai Việt kiều qua đời, Châu Kim Sang cũng từ giã cõi đời. Số phận ngắn ngủi của cả hai khiến nhiều người rơi nước mắt.

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