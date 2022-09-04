Chị gái của người mẫu Châu Kim Sang nghẹn ngào trong tang lễ: 'Em ra đi mà chưa kịp trăng trối điều gì'

Hậu trường 04/09/2022 09:50

Mới đây, chị gái của người mẫu Kim Sang cho biết tang lễ sẽ được diễn ra ngày 6/9. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vào ngày 3/9. Chị Néang Chanh Na - chị gái của Kim Sang cho biết, người mẫu qua đời vào 14h15 tại nhà trọ ở quận 12 (TP.HCM). Lễ nhập quan của người mẫu diễn ra lúc 19h30 cùng ngày. Tang lễ Kim Sang được tổ chức ngày 6/9 và đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Kim Sang qua đời sau thời gian chống trọi với bệnh ung thư xương. Cô nhập viện từ tháng 7/2021 và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó có 4 lần phải mở hộp sọ.

Theo chị Néang Chanh Na người mẫu ra đi mà chưa kịp trăng trối điều gì. Những ngày cuối đời, sức khỏe của người mẫu yếu, tiều tụy, thường xuyên hôn mê, không thể đi lại và khó giao tiếp. Một ngày trước khi qua đời, Kim Sang phải duy trì sự sống bằng máy thở.

Chị gái của người mẫu Châu Kim Sang nghẹn ngào trong tang lễ: 'Em ra đi mà chưa kịp trăng trối điều gì' - Ảnh 1
Tang lễ người mẫu Kim Sang - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, trước khi qua đời, Châu Kim Sang từng ấp ủ ước mơ chuyển giới. Nữ người mẫu đã phẫu thuật ngực và lên kế hoạch chuyển giới hoàn toàn ở Thái Lan. Thời điểm này, cô được một nhà hảo tâm giúp đỡ và hứa chi trả toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, nữ người mẫu chưa kịp thực hiện tâm nguyện đã gặp biến cố về sức khỏe.

Đồng thời, cô cũng mong muốn kiếm tiền để xây nhà cho gia đình. Chị Néang Chanh Na chia sẻ Kim Sang là em út, có tính cách hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ.

"Từ trước khi em tham gia làm người mẫu, gia đình đã biết giới tính của em. Khi em thông báo về việc làm người mẫu chuyển giới, người thân rất sốc. Song khi thấy em đam mê, gia đình cũng xuôi. Giới tính là điều Sang không thể lựa chọn, gia đình cũng vậy. Chúng tôi dần ủng hộ em theo đuổi công việc của mình", chị Néang Chanh Na tâm sự.

Chị gái của người mẫu Châu Kim Sang nghẹn ngào trong tang lễ: 'Em ra đi mà chưa kịp trăng trối điều gì' - Ảnh 2
Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vào ngày 3/9 - Ảnh: Internet

Châu Kim Sang sinh năm 1996, người Khmer, quê An Giang. Cô là con út của gia đình có bốn anh chị em, cha mẹ làm nông.  Cô được khán giả biết đến khi từng tham gia hai mùa giải Đại sứ Hoàn mỹ (Miss International Queen Vietnam) 2019 và 2020, dừng chân lần lượt tại top 10 và top 15 và là học trò cưng của siêu mẫu Minh Tú. Năm 2021, người đẹp sinh năm 1996 phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, từ đó sức khỏe sụt giảm nhanh chóng. 

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