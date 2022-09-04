Châu Kim Sang qua đời, Hương Giang cùng các nhà hảo tâm thay cô thực hiện một giấc mơ còn dang dở?

Hậu trường 04/09/2022 08:46

Châu Kim Sang qua đời sau thời gian chống chọi căn bệnh hiểm nghèo. Hoa hậu Hương Giang cùng các nhà hảo tâm sẽ thay Châu Kim Sang thực hiện một giấc mơ còn dang dở.

Chiều 3/9, người mẫu Châu Kim Sang đã rời cõi tạm sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo đời khiến showbiz chìm trong đau thương. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã dùng trang cá nhân của mình để chia sẻ thông tin về người mẫu Châu Kim Sang với mong chung tay giúp đỡ gia đình người mẫu Châu Kim Sang trong giai đoạn khó khăn này.

Được biết, Châu Kim Sang sinh năm 1996, quê ở An Giang. Sang là người mẫu chuyển giới. Cô ghi dấu ấn trong chương trình Đại sứ Hoàn mỹ - chương trình truyền hình thực tế dành cho người Chuyển giới tại Việt Nam.

Châu Kim Sang qua đời, Hương Giang cùng các nhà hảo tâm thay cô thực hiện một giấc mơ còn dang dở? - Ảnh 1
Châu Kim Sang từng ghi dấu ấn trong chương trình Đại sứ Hoàn mỹ - chương trình truyền hình thực tế dành cho người Chuyển giới tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Vào khoảng tháng 7 năm ngoái người mẫu Châu Kim Sang bị phát hiện ung thư xương phải phẫu thuật. Nhiều người đã đứng lên kêu gọi ủng hộ giúp đỡ Châu Kim Sang chi phí điều trị, phẫu thuật. Tuy nhiên, người mẫu chuyển giới đã không qua khỏi.

Châu Kim Sang qua đời, Hương Giang cùng các nhà hảo tâm thay cô thực hiện một giấc mơ còn dang dở? - Ảnh 2
Hoa hậu Hương Giang cùng các nhà hảo tâm sẽ thay Châu Kim Sang thực hiện giấc mơ mua nhà cho mẹ - Ảnh: Internet

Để phụ giúp gia đình trong khoản phúng viếng cũng như giảm bớt gánh nặng kinh tế, mạnh thường quân đã quyên góp mở sổ tiết kiệm cho gia đình Châu Kim Sang. Hoa hậu Hương Giang cùng các nhà hảo tâm sẽ thay Châu Kim Sang thực hiện giấc mơ mua nhà cho mẹ, cô viết: "Em yên tâm tuy giấc mơ thành công đổi đời để mua nhà cho mẹ của em không thực hiện được, nhưng giờ đây có rất nhiều mạnh thường quân, khán giả yêu thương em đã chung tay giúp đỡ cho gia đình em vượt qua khó khăn, em Huỳnh Như còn hứa sẽ tặng mẹ em một quyển sổ tiết kiệm nên em cứ an lòng nhé!".

Châu Kim Sang qua đời, Hương Giang cùng các nhà hảo tâm thay cô thực hiện một giấc mơ còn dang dở? - Ảnh 3
Huỳnh Như cũng hứa giúp đỡ mẹ của Châu Kim Sang - Ảnh: FBNV

Có một sự nghiệp người mẫu nở rộ khi thành công để lại dấu ấn trong trái tim dàn ban giám khảo và fan, tưởng chừng không sớm thì muộn cô có thể hoàn thành giấc mơ nhiều năm trước nhưng mọi thứ đành khép lại ở tuổi 26. Sinh ra trong một gia đình nghèo, có nhiều khó khăn, vì thế Châu Kim Sang phải nỗ lực gấp đôi người bình thường để đạt được những điều yêu thích.

Châu Kim Sang qua đời, Hương Giang cùng các nhà hảo tâm thay cô thực hiện một giấc mơ còn dang dở? - Ảnh 4
Dù ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ nhưng hình ảnh Châu Kim Sang sẽ sống mãi trong trái tim của mọi người - Ảnh: Internet

Thay vì sống với một thái độ chán chường và buồn bã, nữ người mẫu lại cho thấy tinh thần tích cực, lạc quan và đong đầy niềm tin của mình. Dù ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ nhưng hình ảnh Châu Kim Sang sẽ sống mãi trong trái tim của mọi người.

 

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc cố người mẫu Châu Kim Sang sải bước trên sàn diễn thời trang

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc cố người mẫu Châu Kim Sang sải bước trên sàn diễn thời trang

Dù không phải là cái tên quá nổi bật trong giới người mẫu Việt Nam, nhưng mỗi lần xuất hiện người mẫu Châu Kim Sang luôn tỏa sáng, nổi bật và làm tròn trách nhiệm của mình.

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