Cùng nhìn lại những khoảnh khắc cố người mẫu Châu Kim Sang sải bước trên sàn diễn thời trang

Dù không phải là cái tên quá nổi bật trong giới người mẫu Việt Nam, nhưng mỗi lần xuất hiện người mẫu Châu Kim Sang luôn tỏa sáng, nổi bật và làm tròn trách nhiệm của mình.

Châu Kim Sang là người mẫu chuyển giới bước ra từ chương trình The Tiffany Vietnam – Chinh phục hoàn mỹ 2018. Khi đó, cô được đàn chị là siêu mẫu Minh Tú làm huấn luyện viên và dìu dắt trong suốt mùa thi. Mặc dù không giành được vị trí cao nhất nhưng sự chân thật và mộc mạc đã giúp Châu Kim Sang đi vào lòng khán giả. Người mẫu Châu Kim Sang - Ảnh: Internet Chiều 3/9, showbiz Việt bàng hoàng khi chị gái Châu Kim Sang chia sẻ với truyền thông rằng người mẫu chuyển giới này đã qua đời vào lúc 14h15 tại nhà trọ ở quận 12 (TP.HCM), hưởng dương 26 tuổi sau khoảng thời gian dài chóng chọi với căn bệnh ung thư xương.

Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 - Ảnh: Internet Châu Kim Sang sinh năm 1996. Châu Kim Sang vừa là nghệ danh và cũng vừa là tên thật của cô. Ngoài ra, cô cũng có biệt danh là “Mèo Đen” khi luôn nhẹ nhàng vượt qua các thử thách. Ngoài ra, Sang đã từng tham dự 2 mùa giải Đại sứ Hoàn Mỹ – Miss International Queen Vietnam – Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, thành tích cao nhất của cô lần lượt là top 10 và top 15. Châu Kim Sang thuộc đội HLV Minh Tú - Ảnh: Internet Châu Kim Sang được nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ khả năng catwalk điêu luyện cùng thần thái gợi cảm. Sau chương trình, người đẹp dần trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang.

Châu Kim Sang từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang - Ảnh: Internet Châu Kim Sang thực chất đã vào nghề mẫu từ những năm 2017, 2018. Người đẹp chuyển giới sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt góc cạnh mang "màu sắc" riêng biệt, làn da nâu bóng giòn. Cô luôn thể hiện là người cầu tiến, biết tiếp thu và đam mê ngôi vị Hoa hậu, khát vọng đưa sắc đẹp Việt Nam tới đấu trường quốc tế. Châu Kim Sang luôn tỏa sáng và nổi bật trên sàn diễn - Ảnh: Internet Mặc dù là cái tên không quá nổi trội, nhưng Châu Kim Sang luôn tận tụy với nghề. Trước đó, cô từng tham gia các show diễn của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Vẻ lạnh lùng, sắc sảo của "Mèo Đen" đã khiến cô trở nên hút mắt người xem và ngày càng thành công với đam mê của mình. Châu Kim Sang sải bước trong show diễn của nhà thiết kế Lý Quý Khánh vào đầu năm 2019 - Ảnh: Internet Châu Kim Sang dự show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường vào năm 2017 - Ảnh: Internet Hiện tại, sự ra đi của Châu Kim Sang khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa. Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến cho biết từng làm việc chung với Châu Kim Sang nhiều lần. Trong ký ức của anh, Sang là một cô gái da ngăm có đôi mắt biết cười, luôn lễ phép, tử tế, luôn nỗ lực làm việc. Bên cạnh đó, hoa hậu Hương Giang cũng nhắn nhủ đến cố người mẫu: "Em đã trở thành nàng hậu xinh đẹp nhất", và chính Hương Giang cũng đã thực hiện ước mơ của Châu Kim Sang là được đội chiếc vương miện và giành ngôi vị cao nhất.

Hương Giang làm điều cuối cùng khi Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26: 'Em sẽ là Hoa Hậu Chuyển Giới Truyền Cảm Hứng Việt Nam 2022' Nhận được tin Châu Kim Sang vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não, Hương Giang tuyên bố người mẫu 26 tuổi sẽ trở thành Hoa Hậu Chuyển Giới Truyền Cảm Hứng Việt Nam 2022.

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