Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố

Hậu trường 04/09/2022 19:12

Không lâu sau khi bạn trai Việt kiều qua đời, Châu Kim Sang cũng từ giã cõi đời. Số phận ngắn ngủi của cả hai khiến nhiều người rơi nước mắt.

Hơn một năm trước, người mẫu Châu Kim Sang phát hiện mắc bệnh ung thư xương. Bệnh tình của cô trở nặng, bước vào giai đoạn cuối. Bà Nguyễn Thị Ra - mẹ Châu Kim Sang - vội vàng từ quê lên TP.HCM chăm sóc con.

Một tháng qua, sức khỏe của cô ngày càng yếu. Sau 5 lần phẫu thuật quan trọng, người mẫu không thể đi lại, giao tiếp. Người thân thay nhau đút sữa, nước và cầu nguyện cho Châu Kim Sang vượt qua bạo bệnh.

Đến chiều 3/9, sau hai ngày duy trì sự sống bằng máy thở, Châu Kim Sang đã ra đi ở tuổi 26. Gia đình nén mọi đau buồn lo liệu tang lễ cho người mẫu.

Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố - Ảnh 1
Châu Kim Sang (1996 - 2022). Ảnh: Internet

Trước khi bị bệnh nặng, người đẹp chuyển giới vất vả mưu sinh. Nữ người mẫu chia sẻ, năm 18 tuổi, cô từ quê nhà An Giang lên TPHCM sinh sống. Kim Sang bắt đầu từ việc thử đi casting người mẫu. Ngoài ra, cô còn đi bán hàng rong. 

Cuộc đời của Châu Kim Sang được ví như bản nhạc trầm buồn. Từ lúc cô đi tìm hình hài của một người con gái, sống đúng với bản thân cho đến những vất vả trên con đường mưu sinh. Bên cạnh đó, câu chuyện đã lấy đi nhiều nước mắt của người hâm mộ nhất chính là mối tình của cô và bạn trai Việt kiều Đức.

Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố - Ảnh 2
Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố - Ảnh 3
Những ngày tháng hạnh phúc bên bạn trai là quãng thời gian khó quên đối với Châu Kim Sang. Ảnh: FBNV

Kim Sang từng chia sẻ rằng, hơn 25 năm sống trên đời, thứ hạnh phúc kỳ diệu nhất mà cô từng được đón nhận chính là tình yêu. Bạn trai cũ của người đẹp chuyển giới là Việt kiều Đức, có vẻ ngoài điển trai. Trong thời gian hẹn hò, hai người thường xuyên gọi điện video cho nhau, cười nói vui vẻ suốt mấy tiếng. Đặc biệt, anh không hề e ngại việc cô là người chuyển giới.

Sau khoảng thời gian dài yêu xa, người bạn trai này đã quyết định về Việt Nam tìm gặp Kim Sang. Trong chuyến đi Phú Quốc đầu tiên, cả hai đã có nhiều cơ hội trò chuyện một cách cởi mở, khi lắng nghe nỗi buồn của đối phương, Kim Sang lẫn bạn trai đều bật khóc. Quãng thời gian yêu nhau, Châu Kim Sang luôn được bạn trai che chở, yêu thương, cưng chiều. Từ khi có người yêu, cô có thêm nhiều niềm vui, hy vọng tốt hơn về cuộc sống. 

Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố - Ảnh 4
Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố - Ảnh 5
Khi còn yêu nhau, cả hai thường Facetime để nói chuyện. Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay, Châu Kim Sang vẫn không thể nào quên được người yêu cũ. Cô vẫn nung nấu ý định muốn quay lại hoặc tìm một người tương tự. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình này, Châu Kim Sang đều tỏ ra hạnh phúc, tự hào vì mình đã yêu và được yêu. 

Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ chỉ còn là ký ức bởi sau khi chia tay không lâu, bạn trai cũ của Kim Sang đã qua đời. Vào tháng 11/2021, trên trang cá nhân, Châu Kim Sang đau đớn chia sẻ: "Sống trên đời, gặp và quen biết nhau là chữ duyên, em mong rằng duyên chúng ta chưa chấm dứt và tin rằng niềm tin trong anh cũng giống em. Chỉ mong khi gặp lại chúng ta sẽ không có những trở ngại và vẫn thật đẹp như nó đã từng".

Đặc biệt, vào ngày giỗ 49 ngày của bạn trai, Châu Kim Sang đăng tải dòng trạng thái xúc động. Cô bày tỏ mong muốn được gặp lại người yêu cũ, nếu có duyên. Châu Kim Sang chia sẻ: "Ngày thứ 49 của anh. Quá nhiều sự mệt mỏi và mất mát tôi sợ. Mong anh yên nghỉ và không phải buồn lòng hay bận tâm vì ai hay điều gì nữa cả. Đi và đừng ngoảnh lại, nếu có duyên ta lại có thể gặp nhau nhé anh Hoàng Đăng Hân".

Chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Châu Kim Sang và bạn trai quá cố - Ảnh 6
Châu Kim Sang và bạn trai Việt kiều đều khép lại cuộc đời khi còn rất trẻ. Ảnh: FBNV

Những năm tháng cuối đời của Kim Sang chịu nhiều đau đớn. Cô phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Người mẫu ra đi ở độ tuổi còn trẻ và nhiều dự định dang dở chưa thể thực hiện. Lễ nhập quan của cố người mẫu diễn ra vào 19h30 ngày 3/9 tại nhà trọ ở quận 12 (TP.HCM). Sau đó, thi thể của cô được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào ngày 6/9. 

Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ

Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ

Châu Kim Sang kết thúc cuộc đời ở tuổi 26. Nhìn di ảnh của người đẹp chuyển giới, nhiều người không khỏi xót xa.

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